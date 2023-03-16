批中央效能差、沒長期規劃才缺蛋　柯文哲：每次都只用補助撒幣

▲柯文哲赴彰化蛋雞畜牧場。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

近期缺蛋議題持續延燒，民眾黨主席柯文哲16日南下彰化蛋雞畜牧場，聆聽蛋農心聲、了解產業問題與困境。針對若當總統如何解決蛋荒，柯文哲表示，複雜問題不要幻想用簡單方法解決，自己對當前政府最大批評，就是永遠不做比較花時間可解決問題的事，每次都用補助撒幣，「政府效能太差，從沒做長期規劃。」

柯文哲卸下台北市長身份、從台大退休後，積極備戰2024總統大選，近期不斷下鄉行走，16日到彰化蛋雞畜牧場了解缺蛋問題，並接受媒體訪問。

針對怎麼看待蛋荒，柯文哲表示，這實在是很複雜題目，最近因為俄烏戰爭使飼料價格上漲、極端氣候造成溫差變化太大，影響蛋生產量，加上又遇到禽流感，皆為比較不可控因素；從長期問題來看，一間養雞場可以養6萬隻雞，成本得花6000萬元，然而過去20、30年來蛋價偏低，農業升級投資不夠。

柯文哲認為，儘管有部分不可控因素，但像產銷到生產基地改善等可控因素需要時間，「發生問題時，就要開始解決問題，這叫亡羊補牢。」倘若問題還沒發生前就看到問題所在，則才是未雨綢繆，台灣政府效能不佳，永遠跟在問題的後面，如果整個政府效能上升，才能慢慢跑到問題前面。

柯文哲提及，農委會對蛋荒問題也知道答案，並知道問題出在哪裡，「問題是肯不肯花比較長的時間做基本改善，包括基礎建設。」

被問到若當選總統，要如何解決缺蛋問題？柯文哲說，「複雜問題不要幻想用簡單方法解決。」不要幻想一天改變這國家，更重要的是，不要幻想什麼事都不做，問題就會解決，自己對當前中央政府最大的批評，「永遠不去做比較花時間，卻可以根本解決問題的方法，每次都補助、撒幣。」

柯文哲強調，台灣很多問題不是一天可以解決，需要好幾年規劃，「很不幸的看到，中央政府遇見問題時就補助撒幣、叫蛋農不要講話就好。」短期可以靠進口，但不是根本解決問題的方法，包括過去缺口罩、疫苗、快篩，到現在缺水、電甚至是蛋，「其實這些問題都一樣，根本問題是什麼，就是政府效能太差，從來沒做長期規劃，才是台灣政治當前最大問題。」