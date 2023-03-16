國民黨選策會納傅崐萁、李全教　民進黨諷：違法亂紀金權賄報

▲民進黨新聞部主任張志豪舉行記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨中常會通過「中央選戰策略會報」10人名單，成員包含傅崐萁、李全教等爭議人物，引發社會譁然。民進黨新聞部主任張志豪16日諷刺說，國民黨所謂「中央選戰策略會報」，根本就是「違法亂紀金權賄報」，從中央到地方一起向下沈淪，請問國民黨最大諸侯、新北市長侯友宜，難道只是發臉書輕描淡寫一句「黑金不能復辟」就帶過嗎？請問這份名單裡面誰是黑金？如果是黑金，那涉及黑金的人要不要退黨？

張志豪今天上午舉行記者會，細數「中央選戰策略會報」相關成員曾受司法審判及涉貪瀆等重大爭議事件，包括：有「回扣王」黃健庭擔任召集人；「行賄哥」李全教教你如何行賄當議長；「炒股小傅」傅崐萁教你如何買空賣空致富；也有「惡霸土皇帝」、「理財鴻」劉政鴻教你如何讓國家負債讓你家的賺錢；更有大家印象深刻的「打虎哥」周錫瑋教你如何赤手空拳打老虎；「三條姨」黃昭順教你台三線是哪三條線；以及「仇女宗」曾銘宗教你如何仇女讓自己大翻身。

張志豪諷刺說，這些成員各個身懷絕技，國民黨的名師們可以出一本「違法犯紀攻略」，手握提名生殺大權，國民黨人想獲得提名就要對這些名師學習，要夠壞、夠貪才可能獲得提名機會。

張志豪痛陳，像是回扣王黃健庭，在擔任立法委員期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣，遭判刑確定；傅崐萁，不僅在擔任縣長後，以縣府預算大量宣傳個人形象，從學校聯絡簿、作業本，再到愛心乘車卡、農民曆等不遺餘力，被戲稱為花蓮王，更涉及「合機股票案」被判處有期徒刑8個月；李全教不僅因為議員賄選被判當選無效被解職議員，在議長選舉時也同樣因賄選受到判刑，這3個人就可組成「犯罪者」聯盟。

張志豪表示，劉政鴻被網友稱為「苗栗理財王」，但所謂的理財指的是他個人，他在擔任苗栗縣長期間，苗栗縣政府負債高達648億，甚至被監察院通過彈劾指出劉政鴻無視苗栗縣政府財政狀況惡化，還逾越法定債限，造成苗栗財政危機，嚴重違失，但他個人竟然幫自己還清5200萬債務，實在離譜。

此外，張志豪指出，新竹縣前縣長邱鏡淳，不僅住家是違法使用幼稚園用地，就連警衛室也是違建，沒想到邱鏡淳竟然還可以裝傻到底，表示自己非常震驚，簡直就是「違建王」；還有「強拆王」周錫瑋，大家最深刻的就是他把野狗當老虎、野放泥鰍給民眾抓，但大家絕對不會忘記，就是他毀諾強拆樂生療養院。

張志豪質疑，國民黨選策會成員的這些爭議，很多人記憶猶新，國民黨主席朱立倫竟然還大言不慚說出「避免一切爭議」、「讓全民感受到國民黨有希望」，難道這就是朱主席所謂的希望？原來國民黨是要選誰比較會犯罪，比誰的刑期比較長。