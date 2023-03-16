網傳「中國化學蛋流入台灣」　農委會澄清：檢疫問題不允許輸台

▲網傳中國化學蛋流入台灣，經查是錯誤訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒議題不斷，最近網傳一支抖音影片，指中國製作假的化學蛋，可能流入台灣、一天產量80萬粒、而且銷售全世界，可是這種化學蛋會把人吃壞了等內容。經台灣事實查核中心查證，該影片是剪輯後製，容易誤導民眾，且人造蛋成本高，中國蛋品也不允許輸入台灣，此影片為「錯誤」訊息。

台灣近期雞蛋供需失衡，從3月開始社群平台上流傳一支抖音影片，並搭配訊息指出：「請問在食品上游工作的好友，這些中國製作假的化學蛋，有可能流入台灣嗎?」「哇咧，嚇死人啊，一天產量八十萬粒，而且銷售全世界，不病人的才怪阿！」另有其他訊息指出：「以後你們還敢吃外面的雞蛋嗎？比我們煮的雞蛋還好吃.科技實在太發達了..可是這種化學蛋會把人吃壞了。小心！飯店餐廳都有這種化學蛋喔！」

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事實查核中心查證指出，影片來源是一中國抖音影片，原始影片中一名主持人以實驗方式製造出人造雞蛋，但原始影片最後他有指出「要製造人造雞蛋成本太高，市場上不太可能存在」。而網傳影片是將原始影片後半段的說明剪輯掉，並搭配一般雞蛋洗選工廠的畫面，易誤導民眾。

查核中心諮詢台大食品科技學系兼任教授許庭禎指出，影片實驗僅能仿真雞蛋外觀，並不能製造如生雞蛋的口感及營養價值。雞蛋要打成泡需要有蛋白、含有油脂的蛋黃。此外，蛋殼製作也非常困難及高成本，根本沒有利潤，也無此必要。

農委會畜牧處副處長江文全表示，由於中國有檢疫及食安問題，蛋品是不被允許輸入台灣的，且邊境對於包裹、郵包的檢查嚴格，若違反規定夾帶中國雞蛋入境，一定會被揪出。此外，雞蛋是相對便宜的蛋白質來源，網傳影片裡的「人造蛋」成本絕對比真正的雞蛋高，甚至還有進出口成本，不符成本考量，相信沒有人會這樣做。