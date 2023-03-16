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農委會「農林漁牧 升級進步」農民巡迴座談下鄉民雄　宣導農民福利政策

▲▼ 農委會民雄西昌村基層座談 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 農委會民雄西昌村基層座談 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會近年來為貼近農民心聲，因此透過轄下各單位辦理基層巡迴講座，希望傾聽農民心也透過各單位協調，加強照顧農民的力道，3/15於民雄西昌社區辦理「農林漁牧 升級進步」農民巡迴座談，現場不少社區發展協會及農民團體及產業合作社都到場表述意見。

▲▼ 農委會民雄西昌村基層座談 。（圖／記者翁伊森攝）

昨日會談由行政院農業委員會水土保持局南投分局主辦，並由總局林長立副局長擔任主持人，現場出席的還有立委翁重鈞、陳明文立委辦公室副主任陳時斌、行政院農業委員會輔導處湯惠媄技正、嘉義縣議員簡嘉億、農糧署南區分署林亮瑩技士、吳智惠專員，農試所嘉義分所張哲瑋主任、農業藥物毒物試驗所黃莉欣研究員、動植物防疫檢疫局臺中分局賴淑芬主任、林務局嘉義林區管理處鄭鈞謄秘書、臺南區農業改良場陳榮坤分場長、農業金庫嘉義分行吳秉浚襄理、農田水利署朱志彬簡任正工程司。

▲▼ 農委會民雄西昌村基層座談 。（圖／記者翁伊森攝）


主辦單位表示，農委會近年來為關懷在農、林、漁、牧等各產業領域打拼的農友，並加強農業及農村之社會韌性、環境韌性及經濟韌性等3個重要目標，推出以「提升農民福祉」、「強化基礎建設」、「農業環境永續發展」、「產業創新升級」等4大面向，提出共32項「全心為農民」的相關政策，透過轄下單位深入各社區及產業單位進行巡迴宣導，讓更多農民知道優惠福利政策也更清楚農委會為農民提供的相關服務。

▲▼ 農委會民雄西昌村基層座談 。（圖／記者翁伊森攝）

▲出席座談民眾提問相當踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）


 

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