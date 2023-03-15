蛋商喊「蛋價再漲2~3元」周六開會討論　農委會：尊重業者決定

▲國內蛋荒持續延燒，農委會擴大進口專案。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒延燒數月，根據農委會今（15日）晚公布最新雞蛋產銷資訊，每日雞蛋生產量與上周一樣維持11.1萬箱，但因氣候回暖，疫病趨緩，蛋雞整體產能已止跌回穩，目前產蛋雞隻數略升至3091萬隻，比上周多了45萬隻。至於蛋價是否再調漲，蛋商反映希望再微調2至3元，待周六開會討論；對此農委會則表示尊重開會結果。

依據社團法人中華民國養雞協會調查統計，目前產蛋雞隻數略升約3100萬隻，近一個月換羽隻數計215萬隻，二春雞在養超過400萬隻，寡產逾齡母雞仍偏多。農曆春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，換羽雞隻84萬隻，將於4月中旬逐漸投入生產。推估五月上旬，氣溫暖和，將有休產母雞及蛋中雞約280萬隻開產，整體產蛋雞可達3380萬隻，雞蛋產量將可逐漸增加。

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此外，農委會也同步擴大短期進口專案，包括美國、澳洲等8國進口雞蛋本月陸續抵台，將以平價方式供應各消費通路。

農委會表示，未來將持續密切監控雞蛋生產資訊及銷售市場動態，並辦理專案進口雞蛋(包括殼蛋及液蛋)，協助蛋品產銷業者雞蛋調度，進口液蛋將提供加工烘培使用，另殼蛋則調度給雞蛋洗選業者，經過洗選、包裝及標示後，以平價方式供應各消費通路，滿足民眾需求。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁表示，目前國內產蛋量已在谷底，而且可能還會持續一段時間，即便現在投入復養，也不可能馬上就有蛋，預估短期缺口仍無法解決。

針對蛋價是否會再調漲？陳進丁說，的確有蛋商、蛋農都傾向再微調2至3元，希望以價制量，藉此緩解消費端的搶購潮，但再次調漲也牽動消費者觀感，預計本周六（3/18）會開會討論。

農委會畜牧處副處長江文全說，目前市場出現搶蛋潮，主要是消費者增加購買、業務通路增加進貨所致，實際缺口應該存在假性需求，至於蛋價是否會再上漲，還要看民眾的預期心理、短期供應缺口的變動因素，農委會會尊重蛋商與蛋農的開會結果。

