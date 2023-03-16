年產6000萬顆蛋仍供不應求　桃園爭取家禽產業升級提升產能

▲桃園農業局長陳冠義爭取家禽產業升級提升產能。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了解蛋雞產業現況，立委呂玉玲15日邀請農委會主委陳吉仲等相關人員，到桃園市平鎮、龍潭區蛋雞場參訪，並了解桃園市農業及家禽產銷情形。桃園市農業局長陳冠義指出，桃園轄內蛋雞場有23場，年產6,000萬顆蛋，僅有4場為密閉式自動化禽舍，因鄰近大台北都會市場重要消費地，目前各區農會及通路確實有雞蛋供不應求現象。

陳冠義局長說，今日訪查兩間蛋雞場有很明顯對比，傳統式蛋雞舍及現代自動化蛋雞舍差別，可以看到提升禽舍設備自動化，足使蛋雞場產能提升；而在13區農會座談會議中表示，透過實地訪查轄內蛋雞戶，傾聽了解蛋農需求，希望中央可以儘速公告家禽產業設備升級相關補助辦法、配套措施、無息貸款方案及放寬農業外展人力限制，座談會中各區農會也提出農民服務中心更新、綠色照顧、產業缺工、冷鏈設備建置、加工設備升級等問題。

陳吉仲主委表示，除儘速公告家禽產業設備升級方案外，也允諾協助桃園市各區農會相關需求，桃園市政府農業局也將配合中央補助計畫，全力積極協助產業爭取補助經費，向中央研提農業貸款無息方案，加速提升桃園市智慧農業、家禽產業設備升級，以利提升雞蛋產量及農業產能。

桃園市農業局也持續呼籲，請民眾依生活所需購買雞蛋，勿搶購囤蛋，未來也持續宣導轄內畜牧場做好生物安全自主管理，並加強稽查市售畜禽產品，維護桃園優良農畜產品品質。

這此座談的與會者，包括農委會主委陳吉仲、杜文珍副主委、防檢局徐榮彬副局長、農金局李聰勇局長、輔導處陳俊言處長、畜牧處程俊龍科長、農糧署陳啟榮主秘、農糧署北區分署黃昭興分署長、桃改場郭坤峯場長、茶改場蘇宗振場長、桃園市政府及轄內各區農會相關人員。