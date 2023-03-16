網傳「囤百顆雞蛋放到發霉腐爛」　真相曝光！照片是5年前這件事





▲網傳有人家中囤蛋百顆已發霉腐爛，經查證據不足。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者楊惠琪／台北報導

近期台灣雞蛋供需失衡，3月12日流傳訊息一張發霉雞蛋的照片，並指稱在鐵藍退休老師群組內，有人陸續抱怨百顆雞蛋放到發霉腐爛長蛆。但經台灣事實查核中心查證，傳言照片是挪用不相關新聞雞蛋照片，傳言並未提出任何實質證據，且說法不合理，因此，傳言為「證據不足」訊息。

全台蛋荒，國內社群平台、通訊軟體從3月12日開始流傳訊息：「我父親說他們鐵藍退休老師的群組內，開始有人在陸續抱怨：他們囤積起來的上百顆蛋已經開始發霉腐爛長蛆了！因此他們委託藍營的政治人物把他們快要壞掉的蛋送給一般民眾，原本沒有缺蛋，被他們弄到缺蛋，然後再送臭蛋」，網傳訊息搭配一張發霉的散裝雞蛋照片。

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▲網傳退休老師家中囤蛋百顆已發霉腐爛，經查證據不足。（圖／翻攝自事實查核中心）

事實查核中心進一步查證發現，網傳照片來源是2018年媒體報導，某桃園蛋行利用購買變質蛋品，混入一般蛋液再賣給糕點業者的食安事件，與近期雞蛋供需失衡議題無關。

事實查核中心諮詢相關領域專家指出，要將雞蛋放到發霉長菌沒這麼容易，一般散裝雞蛋可在常溫放置30天，不可能囤幾天就發霉、腐爛長蛆；至於洗選蛋，因為保護膜已被洗掉，確實保存期限較短，需要放置在冷藏保存，但大約可保存2周左右，但放在冷藏也不至於會腐爛長蛆。

中華民國養雞協會秘書長王建培指出，現在雞蛋確實有供需失衡問題，民眾一般家庭消費要買到百顆雞蛋都有困難，難免會有人在囤少量雞蛋，但在如今雞蛋這麼珍貴的情況下，民眾多半會好好保存，不太可能會放到爛掉，傳言不合常理。

事實查核中心進一步指出，從2月初至今，社群平台和通訊軟體陸續出現點名「眷村榮民、榮眷」、「藍營退休老師」等特定族群囤蛋，且囤到過期、大量丟臭雞蛋的訊息。這類傳言指涉特定族群和對象，也將原本應該要嚴肅討論、檢討的雞蛋供需議題轉為政治口水攻防，造成社會的對立和不安。

事實查核中心提醒，面對網路來源不明的資訊，可以先忍住，不要轉傳他人；並進一步解剖傳言內容，思索傳言是否有不合理處，並進一步查找相關資訊來驗證。