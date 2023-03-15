23歲領隊登中央尖山失溫！花蓮黑鷹出動吊掛　歷經亂流成功救援

▲空勤總隊執行台中和平區中央尖山山難搜救任務。（圖／空中勤務總隊提供，下同）

記者蔡怡萍／台中報導

空勤總隊花蓮駐地昨（14）日晚間接獲勤務中心通報，於台中和平區中央尖山有一8人登山團，其中1名23歲楊姓男領隊途中不慎受傷，右膝不舒服難以行走，還有輕微失溫現象，立即派遣駐地黑鷹直升機編號NA-713出動救援，過程中一度經歷高山氣流不穩與馬力達臨界值風險，所幸最後仍於15日上午成功完成任務，將患者送往醫院就醫。

空勤總隊表示，花蓮駐地勤務第一大隊第三隊14日晚間接獲通知，位於台中和平區中央尖山登山團體一行8人，其中23歲領隊楊男下巴撕裂傷、右膝不舒服，輕微失溫，但意識清楚，移動困難，當日晚間，總隊接獲台中消防局申請後，立即派遣駐花蓮黑鷹直升機，編號NA-713執行任務。

NA-713於15日晨間7時起飛，沿花蓮機場西南面爬高至12000呎定向目標區，07:17時抵達目標區實施空偵並辨識、確認目標後機組員實施飛機馬力檢查，因高山氣流不穩定、及高度馬力達臨界值，經風險評估及救援提示後，由搜救員吊掛出艙至地面，將患者引導至較低位置並對患者實施檢傷評估後，於07:40時將楊姓傷患吊掛上機，隨即飛往德興棒球場，08:12時於棒球場落地，隨後由花蓮縣消防局安排救護車轉診救醫。