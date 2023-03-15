快訊／台中無照惡保母虐女童全身傷！夫妻檔10萬、8萬交保

▲台中驚傳虐童案！無照惡保母夫妻疑嫌3歲女童調皮揍到全身都傷，今日經由台中地檢署訊問後分別以10萬、8萬交保。（圖／翻攝臉書靠北保母）



記者許權毅／台中報導

台中市太平區昨日傳出虐童案，一名家長控訴將女兒托給曾姓保母，不到2周發現孩子身上有大量瘀青，甚至頭部、手腳都紅腫，無法正常走路，經由幼兒園發現後趕緊送醫治療，家長報案後才發現曾姓保母無執照，且事發當時連曾女丈夫鄭男都動手打女童，全案經警方送往台中地檢署偵辦後，今日上午經檢方訊問後，曾姓保母10萬交保、配偶鄭男8萬交保。

女童家人在臉書上怒控訴曾姓惡保母，保母不滿女兒在樓梯玩，動手打女兒。女童家人也臉書上貼出驗傷單，當中醫師載明女童四肢挫傷，連胸腔、骨盆也都有挫傷，幾乎體無完膚。

女童家人寫道，事發後在警局，警察詢問曾女是否有無打小孩？怎樣打？未料曾女竟供稱，有時候她在打女童時，她老公看不下去，會接手繼續打，兩夫妻聯手打女童，至今卻連一絲道歉都沒有。

對此，社會局昨日表示，女童現由親屬接回照顧，女童父親已提出傷害告訴。曾姓夫妻坦承對孩童施暴，涉及違反兒少權法第49條；且曾女沒有向社會局登記，沒有取得居家式托育服務登記證書，為違法收托，社會局將依兒少權法開罰。