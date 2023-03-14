新科鄉代賴偉翔「無照酒駕」撞人　肇逃躲進喪家睡死

▲賴偉翔駕駛休旅行經秀林村民享路，不慎撞傷人卻肇事逃逸。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、柯沛辰／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉鄉代賴偉翔14日上午酒駕撞倒行人，隨後肇事逃逸。警方獲報後，在鄰近一處喪家找到呼呼大睡的賴男，且酒測值高達1.24mg/L，訊後依公共危險等罪嫌將人送辦。事實上，賴偉翔去年才因酒駕撞傷人被吊銷駕照，如今又無照酒駕肇逃。

高姓女子14日上午8點多在秀林村民享路徒步行走，被一輛駛來的深灰色休旅右後照鏡撞傷，當場跌坐在地，左膝受傷。39歲賴偉翔下車查看後，隨即上車離開現場。路人見狀趕緊報案，將高女送往國軍花蓮總醫院治療。

警方獲報趕抵，不見賴偉翔身影，之後循線在一戶喪家找到呼呼大睡的賴男，當場進行酒測，結果酒測值高達1.24mg/L。賴偉翔坦言，他當時趕著赴喪家弔唁，途中感覺車子有碰撞到，但一時太緊張不知所措，才開車離開現場。

警方偵訊後，依公共危險罪嫌將賴偉翔送辦。檢方複訊後，認定事證明確，14日晚間諭知請回。

賴偉翔是秀林鄉第3選區新科代表。不過，這不是他第一次酒駕，因為他去年才因酒駕撞傷人被吊銷駕照。

▼休旅右後照鏡撞擊高女，當場受損脫落。（圖／記者柯政誟翻攝）