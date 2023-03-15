飯店也應援BP！穿「黑、粉服飾」用餐88折　入住免費喝調酒

▲BLACKPINK周末到高雄開唱，飯店業者紛紛推出活動搶攻商機。（圖／翻攝自FACEBOOK／Live Nation Taiwan 理想國）

記者許宥孺／高雄報導

韓國人氣女團BLACKPINK周末來台開唱，高雄飯店業者也搶攻這波商機，只要穿著「粉色或黑色」的服飾配件，到和逸飯店中山館用餐即享午、晚餐88折；福華大飯店則攜手LISA代言的威士忌品牌推出「LISA款調酒」，入住的房客憑券就能免費兌換。

南韓超人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會，3月18、19日在高雄世運主場館開唱，由於台灣只有這兩場，預計周末將有大批歌迷會到高雄，旅宿業者也形容訂房狀況是「盛況空前」。

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▲網紅莫葵Vika身穿浪漫粉色服裝，頭戴蝴蝶結髮飾呼應主題。（圖／國泰和逸飯店提供）

▲Cozzi THE Roof餐廳以女團BLACK PINK代表色粉色及黑色特製下午茶套。（圖／國泰和逸飯店提供）

迎接演場會熱祭，坐擁港灣美景的和逸飯店中山館Cozzi THE Roof餐廳特別企畫一系列餐飲活動，致敬人氣女團BLACKPINK推出「粉墨狂饗茶點組」，以粉色及黑色的特製茶點呼應BLACKPINK代表色，下午茶時段限量供應，每組275元。同時也加碼舉辦Dress Code活動，穿著粉色及黑色系服飾或配件，即享午、晚餐88折。此外，即日起至4月30日，只要持有BLACKPINK、張惠妹、五月天演唱會票根或購買憑證，即享午、晚餐9折優惠。

▲福華飯店攜手知名威士忌品牌推出LISA限定版調酒。（圖／福華大飯店提供）

以時尚英倫風著名的高雄福華大飯店5樓七賢吧，則攜手威士忌王子Chivas Regal起瓦士品牌，在3/15-3/19推出期間限定「LISA款調酒」，粉紅色的優雅色調呼應了代言人LISA的風格形象。該款調酒於七賢吧期間限定販售之外，活動期間入住高雄福華大飯店的房客更可憑券直接兌換（每日數量有限，兌完即止）。

此外，福華大飯店也貼心延長3月18日的七賢吧、30樓Smile One精緻涮涮鍋營業時間到凌晨12點，就是為了讓歌迷看完演場會後，回到飯店繼續續攤享用美食。除此之外，即日起至6月底，持演唱會或藝文活動票根到高雄福華大飯店各餐廳還可享餐飲消費平日85折、假日9折優惠。

▲因應這波演唱會經濟，飯店也推出限定餐酒。（圖／福華大飯店提供）

▲高雄福華大飯店七賢吧。（圖／福華大飯店提供）

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