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花蓮站起火燒毀物砸普悠瑪！海巡女隊員救火畫面曝　險錯過班次

記者柯政誟、蔡怡萍／花蓮報導

花蓮火車站內的商店街15日午後一家餐廳傳出火警，當時火車站內還有不少人潮，站內人員緊急進行疏散，而剛好在場的一名海巡女隊員第一時間也奮勇拿滅火器幫忙救火，隨後消防人員趕到將火勢撲滅；但起火的餐廳後側下方就是鐵軌，鐵鋁窗戶等雜物被燒毀掉落，剛好砸到當時停在下方的一列普悠瑪號列車，幸好沒有造成列車受損，台鐵也緊急斷電進行全面檢查。

▲▼台鐵花蓮站軌道上方的自由通廊商店街傳出火警。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼台鐵花蓮站軌道上方的自由通廊商店街發生火警。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲▼台鐵花蓮站軌道上方的自由通廊商店街傳出火警。（圖／記者柯政誟翻攝）

花蓮火車站站內商店街，15日午13時14分一間餐廳後方倉庫突然著火，消防隊獲報後13時26分迅速撲滅火勢，但第一時間一名在場候車的海巡女隊員見狀，立刻搬起滅火器幫忙滅火，還因為熱心投入搶救，差一點就沒搭上她要搭乘的班次。

▲▼台鐵花蓮站軌道上方的自由通廊商店街傳出火警。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼台鐵花蓮站軌道上方的自由通廊商店街傳出火警。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲台鐵花蓮站商店街傳出火警，一名海巡女隊員在場拿滅火器協助滅火。（圖／民眾提供）

另外，由於失火的地點在自由通廊商店街，就在台鐵路線軌道上方，因此有燒毀殘物從上方掉落路線，正巧下方還停靠一輛普悠瑪號列車，掉在車頂，站方人員緊急實施鐵軌斷電並檢視車廂情形，初步判定沒有造成損害，台鐵對此表示，該起火警並無影響列車安全和通行。

▲▼台鐵花蓮站軌道上方的自由通廊商店街傳出火警。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼台鐵花蓮站通廊傳出火警，燒毀物掉落下方。（圖／讀者提供）

▲台鐵花蓮站通廊傳出火警，燒毀物掉落下方。（圖／讀者提供）

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