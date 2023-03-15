台中知名蛋餅店遭尿攻！2年輕男對煎台狂噴　噁笑：專屬的味道

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一家知名蛋餅店，15日凌晨3時許遭2名年輕男子闖入對著煎台尿尿，店家調閱監視器之後將畫面PO上粉絲團，紛紛大罵噁心、沒水準。店家表示，對方刻意鑽過鐵鍊闖進，可見得是蓄意，但沒印象有看過這2人，也從沒得罪過任何人，相當無奈。

▲2名年輕男子三更半夜闖進蛋餅店，對著煎台區撒尿。（圖／店家授權）

根據監視器畫面顯示，1名身穿帽T、5分褲的男子，以及另1名穿著輕西裝的男子，從蛋餅店對街走來，帽T男從鐵鍊下方鑽進攤位，輕西裝男則靠在鐵鍊上，2人對著煎台區，拉下拉鍊撒尿，期間2人還嘻皮笑臉地說「這輩子我不會再來這家」、「專屬特別的味道」。

▲帽T男繞過鐵鍊鑽到煎台區。（圖／店家授權）

店家兒子陳姓男子表示，今天早上開店時，聞到店裡有臭味，循著味道找到來源，發現是煎台附近有惡臭，調閱監視器之後，才發現這2人在今日凌晨3時許，闖入店內尿尿。

陳男說，店家關店時會拉起鐵鍊，若只是一時憋不住在路邊方便還可以看得出來，沒想到他們會這樣翻過去（鐵鍊），很故意，是蓄意行為，但店家並不認識這2人，對他們沒有印象，也沒得罪過任何人，不解為何對方會有此行為。

陳男說，關店會將廚具牢牢鎖上，廚具沒有被汙染，僅煎台周邊被尿尿，今早趕緊將衛生處理好才開店。記者問，是否有要提告？陳男回應，對方沒有傷害到人，不打算提告，女老闆則無奈地說「社會怎會變這樣」。

陳男提到，目前有陳政顯、賴佳微等議員關心，詢問是否需要幫忙，但他們婉拒。

環保局表示，若店家追究，可以提供監視錄影給環保局，環保局將請警方協助，找出相關涉案人，並依違反廢棄物清理法開罰1200元罰鍰。