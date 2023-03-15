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妻兒撞上水泥車　Apple Watch「車禍通知」提醒老公！全家剩他獨活

▲▼澳洲雪梨一家人發生死亡車禍，正好在上班的丈夫獨自存活。（圖／翻攝自Facebook／Ian Prahastono）

▲澳洲雪梨一家人發生死亡車禍，正好在上班的丈夫獨自存活。（圖／翻攝自Facebook／Ian Prahastono）

記者張寧倢／編譯

澳洲雪梨西南部一個家庭於13日遭遇死亡車禍，34歲媽媽席拉（Katrina Sila）開車載著2歲兒子凱（Kai）與3個月大的女兒艾薇（Ivy），在高速公路撞上一輛水泥車，整輛車被撞到變形，母子當場喪命，小女兒送醫後不治。席拉的丈夫當時正在工作，收到Apple Watch車禍通知後得知噩耗，最終全家只剩他獨活。

根據天空新聞報導，席拉的丈夫普拉哈斯托諾（Ian Prahastono）是一名金融業務主管，他13日上午11點左右原本正在上班，卻突然收到Apple Watch顯示SOS緊急通知，因為妻子席拉發生了嚴重車禍，她身上的蘋果裝置偵測到強烈碰撞後直接發送通知給緊急聯絡人。

▲▼澳洲雪梨一家人發生死亡車禍，正好在上班的丈夫獨自存活。（圖左／翻攝自Facebook／Ian Prahastono；圖右翻攝自Apple官網）

▲丈夫收到Apple Watch車禍通知，得知妻小出事。（圖左／翻攝自Facebook／Ian Prahastono；圖右翻攝自Apple官網）

這起車禍發生在雪梨西南郊區梅納格公園（Menangle Park）的休姆高速公路（Hume Highway）上，據信當時席拉開著一輛SUV正準備從路肩迴轉，結果直接與一輛高速直行的混凝土攪拌車相撞，碰撞力道之大，不只席拉的車輛凹陷全毀，引擎噴飛到高速公路外100公尺遠的路邊。48歲男性司機並未受傷，事發後已接受藥物與酒精檢測，目前警方仍在調查中。

席拉和2歲兒子凱當場身亡，坐在嬰兒汽車座椅內的小女兒艾薇受困1小時後，奇蹟般地被從車體殘骸中救出，由空中救護服務緊急送往醫院，普拉哈斯托諾近2天一直陪伴在女兒病床前，不幸的是，艾薇最終仍在15日上午傷重不治，這家人如今只剩下丈夫一人活命，親戚為他設立了募款頁面，盼能減輕其經濟負擔。

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