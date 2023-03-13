紐西蘭機師遭挾持！　印尼叛軍「手持弓箭、步槍」包圍畫面曝光

▲紐西蘭飛行員梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）遭印尼巴布亞地區分離主義分子劫為人質。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭一名飛行員2月初遭印尼巴布亞（Papua）地區分離主義武裝分子劫持為人質，至今未獲釋，而從最新曝光的照片可以看到，他的健康狀況看起來良好，但身邊圍繞著一群手持弓箭和步槍的叛軍。

綜合外媒報導，來自紐西蘭的37歲飛行員梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）原任職於印尼蘇西航空（Susi Air），他在上個月2日駕駛一架載有5名乘客的小型飛機，降落在巴布亞省的山區恩杜加（Nduga），當時他們正準備接走在當地進行醫療中心工程的15名建築工人，結果卻在降落後遭當地武裝勢力劫持。

▲叛軍首腦喀哥亞 （Egianus Kogoya）下令劫持飛機。（圖／路透）



巴布亞民族解放軍（TPNPB）隨即表示，是他們犯下這起綁架案，他們在準備降落時放火焚燒飛機劫持了梅滕斯，其餘5名乘客因為也是當地原住民，所以沒多久後就被釋放。TPNPB近日公布了3段影片和照片，要求談判讓巴布亞獨立來換取梅滕斯的自由。

▲2月15日公開的挾持照。（圖／路透）



從曝光的照片可以看到，梅滕斯坐在一根樹幹上，看起來身體健康狀況良好，但周圍全是拿著步槍和弓箭的叛軍，而他也在叛軍首腦喀哥亞 （Egianus Kogoya）的要求下唸出聲明，「釋放巴布亞運動（Free Papua Movement）要求聯合國在巴布亞與印尼之間進行斡旋，努力實現巴布亞獨立。」

目前不清楚影片是在何地拍攝，但據信是在3月6日所拍下，印尼駐巴布亞軍事指揮官表示，這些影片只是分裂分子的宣傳手段，目前當局仍在尋找梅滕斯，「國家不會與恐怖份子談判。」

巴布亞是位於巴布亞紐幾內亞西部的前荷蘭殖民地。當地自1969年被聯合國交給印尼接管後，就獲得「特殊自治權」，不過當地叛亂勢力正逐漸增強，持續要求印尼當局承認巴布亞獨立。