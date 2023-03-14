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AUKUS澳洲「核動力潛艦」計畫長達30年　耗資上看7.6兆

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲澳洲有機會獲得美國的維吉尼亞級核動力潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

文／中央社

澳洲國防官員表示，澳洲與美、英2國建造核子動力潛艦的計畫在未來30年間將耗資上看3680億澳元（約新台幣7.6兆元），是澳洲歷來最大手筆的單一國防項目。

路透社報導，美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天公布為澳洲提供核動力攻擊潛艦的詳細計畫內容，這是對抗中國在印太地區擴建海軍軍力的重大措施。

艾班尼斯說，造艦計畫的開端是在未來4年投資60億澳元擴建一座重要的潛艦基地以及潛艦造船廠，並訓練技術工人。

艾班尼斯在加州聖地牙哥（San Diego）說：「這將屬於澳洲的自主量能，也就是由澳洲人建造、由澳洲皇家海軍指揮並在澳洲造船廠由澳洲工人保養。」

他並說：「這筆投資的規模、複雜性和經濟重要性有如二戰之後建立汽車工業一般。」

澳洲也將出資30億澳元擴大美國和英國的造船能力，其中多數資金將投入加速建造美製維吉尼亞級（Virginia）潛艦。

國防官員告訴記者，整個潛艦計畫迄2055年估計將耗資2680億至3680億澳元間，約占澳洲每年國內生產毛額（GDP）的0.15%。

這個支出金額涵蓋建造潛艦以及相關基礎設施和訓練，未來30年將在澳洲創造2萬個工作機會。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，這個造艦決定是個「顛覆性的投資」，因為澳洲政府在聯邦預算壓力不斷加重以及長期呈現赤字之下，必須面對外界對龐大造艦支出的質疑。

查默斯告訴記者：「澳洲無法不這麼做…若談到國家安全和國民經濟，花出去的錢每一分都值得。」

英國將負責建造澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）潛艦計畫的第一艘核動力攻擊潛艦（SSN），因此定名為SSN-AUKUS級潛艦。澳洲自造的第一艘同級潛艦將在2042年運交，爾後每3年建造1艘，直至艦隊規模達到8艘。

澳洲潛艦建造地點將在南澳州（South Australia），當地相關基礎設施的更新計畫將投入20億澳元資金，創造4000個工作機會；而在造艦高峰期，造船廠將另有5500個直接聘僱機會。

澳洲今天公布的文件和聲明顯示，伯斯（Perth）一座海軍基地將成為新潛艦艦隊的母港，基地升級的施工經費是10年80億澳元，能創造3000個工作機會。

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