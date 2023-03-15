　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞典總理：芬蘭早一步加入北約可能性增加　入會仍遭土耳其反對

▲▼芬蘭與瑞典2022年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）

▲芬蘭與瑞典2022年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）

文／中央社

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）14日表示，芬蘭比瑞典早一步加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性已「增加」，因為瑞典爭取入會現仍遭到土耳其強硬反對。

法新社報導，克里斯特森告訴記者，近數週來情勢日益明顯，土耳其願批准芬蘭入會，但對瑞典入會仍持保留態度，即土國可能先批准芬蘭加入北約。

克里斯特森在記者會中說：「我們並未證實情況會如此，但我們認為，經過近來多次對話後的整體評估是，發生此種情況的可能性已增加。」

瑞典和芬蘭都表示，希望最遲在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）7月召開北約高峰會時能成功入會。

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲瑞典加入北約，依然遭到土耳其強烈反對。圖為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

土耳其和匈牙利是尚未批准芬、瑞2國入會的北約僅餘會員國，加入北約須獲現有30個會員國全體同意。

土國中止與瑞典的入會談判是因為瑞典1月爆發抗議活動，在斯德哥爾摩土國大使館外發生焚燒可蘭經事件，不過相關談判3月9日已在布魯塞爾恢復。

土國現仍反對瑞典入會的原因在其指控瑞典為其指為「恐怖分子」者提供庇護，尤其是庫德工人黨（PKK）分子。

匈牙利國會議長韓德（Csaba Hende）上週表示，匈牙利可望「在未來數週」表決同意芬、瑞2國加入北約。

克里斯特森表示，他深信瑞典終將成為北約一員。他說：「現在已經不是瑞典會不會加入北約的問題了，而是何時加入。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「閃電五連鞭」傳登紐約時代廣場！　馬保國怒發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞典總理：芬蘭早一步加入北約可能性增加　入會仍遭土耳其反對

超長壽「熱帶氣旋」弗萊迪再撲非洲南部　馬拉威190人喪生

澳洲將軍購美國核潛艦　中國外交部痛批：在錯誤道路上越走越遠

芬蘭「不反對」與烏克蘭商討供戰機　烏春季反攻缺彈藥

美國2月CPI年增6%　通貨膨脹持續降溫

臉書母公司Meta將再「裁員1萬人」　祖克柏：2023定為公司效率年

矽谷銀行暴雷震撼新創圈　台灣創業家「矽谷阿雅」：考驗危機處理

日本將擴大性犯罪構成要件　合意性交提高到16歲

菲律賓警察掃毒「開槍擊斃青少年」　遭判20年徒刑

《以神之名》遭申請禁播！邪教教主稱「人格毀滅」：每天索賠千萬

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

張育成將獨自赴美　愛妻心疼：他EQ很高｜20230314 ET午間新聞

無尾熊闖進超商逛大街　見店員衝上前緊緊抱住

瑞典總理：芬蘭早一步加入北約可能性增加　入會仍遭土耳其反對

超長壽「熱帶氣旋」弗萊迪再撲非洲南部　馬拉威190人喪生

澳洲將軍購美國核潛艦　中國外交部痛批：在錯誤道路上越走越遠

芬蘭「不反對」與烏克蘭商討供戰機　烏春季反攻缺彈藥

美國2月CPI年增6%　通貨膨脹持續降溫

臉書母公司Meta將再「裁員1萬人」　祖克柏：2023定為公司效率年

矽谷銀行暴雷震撼新創圈　台灣創業家「矽谷阿雅」：考驗危機處理

日本將擴大性犯罪構成要件　合意性交提高到16歲

菲律賓警察掃毒「開槍擊斃青少年」　遭判20年徒刑

《以神之名》遭申請禁播！邪教教主稱「人格毀滅」：每天索賠千萬

奧客訂多間餐廳當備胎！他一狠招教訓卡位仔　眾人狂讚：根本表率

超商「聯名之王」是誰？老饕狂推1系列：幾乎沒有雷的

拾荒男拿「冥紙」買肉　老闆娘默默收下：希望他能吃飽

三上悠亞引退！IKEA發「一哭二鬧梗圖」附上衛生紙團：已哭

威力彩11.6億「封牌半小時」才開獎有詭？台彩曝關鍵原因

瑞典總理：芬蘭早一步加入北約可能性增加　入會仍遭土耳其反對

土銀徵廚工「月薪1.8K」！一天3.5hrs工作內容曝　2派人戰翻

超長壽「熱帶氣旋」弗萊迪再撲非洲南部　馬拉威190人喪生

快訊／俄蘇-27戰機撞擊　美軍MQ-9無人機墜落黑海

日本隊前監督稻葉篤紀　81萬經典賽冠軍戒不見了！

4柯基穿禮服配合拍照　遇節日就有不同穿搭！

國際熱門新聞

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

狒狒丟石頭！3登山客慘遭「60kg巨岩」弄斷腿

屁孩片場惡作劇「抽椅子」！12歲女童星摔成尿失禁

澳洲軍購美核潛艦　中國：在錯誤道路上越走越遠

臉書母公司Meta將再「裁員1萬人」

小4兒買零食把錢花光　爸看發票：是天才

芬蘭不反對與烏克蘭商討供戰機

女被斬首「分屍亂丟」　暴行引發大規模抗議

俄坦克狂逃！　烏無人機追擊畫面曝

美國2月CPI年增6%　通貨膨脹持續降溫

嫩妻「抹假精液」喊告17男　老公曝她性慾太強

Pornhub員工「每天看千部A片」超崩潰

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

閣樓「2.4m巨鱷標本」突然眨眼！

更多熱門

相關新聞

女大生被男友勒死　丟垃圾桶焚燒水泥封屍

女大生被男友勒死　丟垃圾桶焚燒水泥封屍

土耳其27歲女大生皮娜爾(Pinar Gultekin)因為感情問題，慘遭男友塞馬爾(Cemal Metin Avci)殘忍殺害，被發現屍體丟棄在垃圾桶中，放火焚屍後水泥封屍，駭人命案在當地引發關注，如今傳出塞馬爾因為可怕惡行被判處終身監禁。

日311地震12週年　蔡英文：延續國際間「善的循環」

日311地震12週年　蔡英文：延續國際間「善的循環」

土耳其仍不點頭　芬蘭瑞典入北約案一延再延

土耳其仍不點頭　芬蘭瑞典入北約案一延再延

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬

俄損失逾20萬兵力　烏軍作戰畫面曝光

俄損失逾20萬兵力　烏軍作戰畫面曝光

關鍵字：

瑞典芬蘭土耳其北約

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

電梯工扳手24樓墜落　同事抬頭遭插進頭骨　

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

林襄進軍東京時尚圈！

LINE「熊大免費貼圖」來了！25款限時下載

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

什麼電器買了會後悔？過來人點名「2家電」

即／大樂透1億一注獨得　台中誕生億萬富翁

紐約時代廣場驚見閃電五連鞭！馬保國怒了

「傳奇女優」神隱2年回歸了！

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面