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俄軍損失逾20萬兵力　激戰巴赫姆特！烏兵第一視角作戰畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

北約組織歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）表示，俄羅斯軍隊自入侵烏克蘭以來，超過20萬兵力傷亡，也損失2000多輛主戰車。俄烏兩軍正進行烏東城市巴赫姆特爭奪戰，烏克蘭士兵在當地作戰的第一視角畫面曝光，烏軍宣稱，俄方企圖包圍巴赫姆特的行動以失敗收場。

▲▼烏克蘭頓內茨克地區。（圖／CFP）

▲烏克蘭頓內茨克索斯諾夫村（Sosnove），路邊是已經燒毀的俄軍MLRS Uragan及其殘骸。（圖／CFP）

綜合德國《明鏡周刊》等報導，卡沃里稱俄軍在這場戰爭中損失慘重，在損失的20萬多人當中，有1800多人是軍官，毀損的大型主戰坦克遠遠超過2000輛，平均每天發射2.3萬枚砲彈。

「如果對方有戰車，你也應該有戰車」，卡沃里表示，依據過去從冷戰得到的其中一個教訓就是，武器精準度才是最重要的，「國防工業生產能力也很重要，誰能以最快速度生產，誰就能打贏這場仗」。

▲▼烏克蘭頓內茨克地區。（圖／CFP）

▲烏克蘭頓內茨克地區一棟住宅大樓遭俄軍火箭攻擊摧毀。（圖／CFP）

至於烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）激烈爭奪戰，烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍試圖包圍巴赫姆特，但並未成功，烏克蘭守軍多次擊退敵軍攻勢，俄方針對市中心以北多個村落的進攻全都挫敗。

每日郵報報導，烏克蘭士兵在巴赫姆特地區第一視角作戰開火畫面也曝光，利用手榴彈與機槍消滅俄羅斯士兵。不過文中並未提及這段影片拍攝的確切日期。

▼ 烏克蘭士兵在巴赫姆特與俄軍作戰。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼ 。（圖／翻攝自Youtube）

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