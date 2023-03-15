去年出訪宏都拉斯驚傳邦誼生變　賴清德今斥中國「外交封鎖」

▲賴清德今天登記參與總統初選，並針對國家願景發表簡短談話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）宣布，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。曾在去年初出訪宏國的賴清德上午登記參與民進黨總統初選，他發表簡短談話說，台灣面對中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，正處於生存發展的關鍵時刻，一定要持續壯大台灣；但對於媒體詢問如何看待可能斷交一事，賴並未受訪。

卡斯楚昔日於總統大選曾表態，若當選，將和中華民國斷交並與中國大陸建交。她在去年1月初正式就職，成為宏都拉斯首位女總統，當時賴清德還以總統特使身份出訪，參加宏國總統就職典禮，引發國內外媒體高度關注。

賴清德今天上午親自前往民進黨中央黨部登記參與總統初選，他發表簡短談話表示，「台灣位於印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，我們一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全」。

不過，對於媒體詢問，怎麼看宏都拉斯可能跟台灣斷交？是否覺得中國在挖牆腳？賴清德並未留步受訪。

此外，外交部稍早表示，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。

▲副總統賴清德去年在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（資料照／總統府提供）