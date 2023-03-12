三峽男降窗叼菸遭攔查　酒測超標轉身逃被壓制！車內還藏一把槍

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名男子開車抽菸遭巡邏警攔查，結果經酒測高達0.65mg/L，男子拒絕簽名後轉身拔腿跑，員警緊追將他壓制逮捕，在他車上查獲一把未登記的獵槍及底火38個，男子被帶上警車時，他還哭啼流淚，訊後依公共危險罪及違反槍砲管制條例移送偵辦。

▲溫男降窗抽菸被警方攔下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，11日晚間7時許，三峽警分局二橋派出所警員石睿傑、林清祺騎警用機車執行巡邏勤務時，在鶯歌區三鶯路31巷口，見45歲溫姓男子開車降窗叼著煙，於是向前攔查，過程中溫男滿臉通紅，散發濃濃酒味，立即要求他停車受檢。

▼溫男酒駕超標轉身逃（紅圈），員警緊追在後（箭頭） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

溫男要求休息15分鐘並用水漱口，經酒測值仍高達0.65mg/L，就在警方要求他在酒測單上簽名時，他突然轉身拔腿逃，警員立即追上並壓制，隨後在他車內起獲一把未經登記的獵槍，及底火38個，雖然他具有原住民身份，但未經合法申請許可，訊後依公共危險及違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

▼警方在他車內起獲未登記的獵槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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