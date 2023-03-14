高雄女酒測多次失敗...路人看不下去：卡大力啦　她火大一吹1.07

▲黃姓女子酒測失敗怒嗆好心路人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄黃姓女子（39歲）與男友在旗津海岸公園喝啤酒、吹海風，結束後騎機車準備吃午餐，卻因未戴安全帽遭到攔查，員警立刻聞到黃女與男友身上濃濃酒味，在實施酒測過程中，黃女疑似不配合而屢屢檢測失敗，路人好心提醒要用力吹，卻遭黃女回嗆「我不知道嗎？」，而男友在旁全程不語，警方一查，原來男友在2週前也因酒後駕車遭送辦，黃女後續完成檢測，酒測值高達每公升1.07毫克，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢、楊茂林12日中午12點多巡經旗津區中洲三路與大關路口時，發現黃姓女子騎機車搭載林姓男友（50歲），由於兩人都未戴安全帽，隨即趨前攔停，員警馬上聞到兩人渾身酒味，在提供飲水後進行酒測。

▲黃女（右）和林姓男友（左）相隔2周都酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但黃女疑似以舌頭頂住吹嘴規避檢測，還自稱肺部曾開刀才會多次無法完成吹氣，過程中一名路人看不下去，提醒吹氣要「卡大力ㄟ啦！」，隨即遭黃女回嗆，「我不知道嗎？」

後續在員警引導下順利完成檢測，酒測值高達每公升1.07毫克，黃女這才驚覺事情大條，苦苦哀求員警不要將她送法院，還謊稱僅喝了1小杯維士比，員警驚呼這數值不可能只是一小杯酒飲的結果，黃女才坦承稍早和男友在旗津海岸公園裡喝了3瓶啤酒。

初步了解，擔任清潔工的黃女，當天放假一早就與男友到公園喝酒，由於男友在2週前因酒駕遭送辦，所有才由她騎車載男友準備找地方吃午餐，沒想到因為未戴安全帽遭攔查，兩人一前一後都酒駕被逮，讓員警也直呼兩人也太離譜了。

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