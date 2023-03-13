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2.6萬顆泰達幣在花蓮！首開拍就創「全台數量最多」　4月登場

▲▼泰達幣首度出現於執行署花蓮分署拍賣會。（圖／執行署花蓮分署網站）

▲即將拍賣之泰達幣現保管於花蓮分局之電子錢包中，將首度出現於花蓮分署拍賣會。（圖／執行署花蓮分署網站）

記者蔡怡萍／花蓮報導

行政執行署花蓮分署舉行的拍賣會上，首度公告進行泰達幣拍賣，花蓮地檢署因偵辦洗錢防制法，查扣犯罪所得泰達幣(USDT)2萬6150.1666顆，並委託花蓮分署進行公開拍賣，此次同時寫下全台拍賣泰達幣數量之最，若比照泰達幣與美元1：1，共可換得約78萬餘元台幣！預計將於今年4月首度出現在花蓮分署拍賣會場上。

花蓮地檢署偵辦某周姓被告涉犯洗錢防制法等案件，查扣周員犯罪所得泰達幣(USDT)2萬6150.1666顆，日前囑託執行署花蓮分署變價拍賣，這件「看不見的拍賣標的」，現存於花蓮縣警察局花蓮分局保管之電子錢包中，預計將於今年4月，於執行署花蓮分署拍賣會場上首度亮相，歡迎想投資、對虛擬貨幣有興趣的民眾屆時蒞臨搶標！

花蓮地檢署本次與執行署花蓮分署攜手合作，就查扣之泰達幣進行變價拍賣，由於泰達幣是以錨定美元1比1方式決定其價值，即當1美元可以兌換30元新臺幣時，則1顆泰達幣也可擁有兌換30元新臺幣的價值，在虛擬貨幣市場上屬於「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格容易暴漲暴跌有很大不同，也因其價值穩定的特性，在全球市場上相當普及，備受幣圈的喜愛。

而在2022年6月台中分署曾拍賣1萬顆泰達幣，以28.9萬拍出；另外新北分署也曾拍賣過6965顆、士林分署拍賣7620顆等等，這次花蓮分署第一次要拍賣泰達幣，就有2.6萬顆，創下全台開賣數量最多，歡迎有興趣的民眾，務請密切關注花蓮地檢署或執行署花蓮分署官方網站、臉書所公布之拍賣公告及訊息。

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