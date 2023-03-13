釣蝦場喝到茫！台中女騎士橫越2車道撞救護車　驚人酒測值曝

記者許權毅／台中報導

台中市豐原9日晚間傳出一起車禍，一名38歲黃女在三豐路上某釣蝦場喝酒，準備離開時竟騎乘機車，還逆向撞上一台正在停等紅燈的救護車，導致救護車側邊車損，騎士則無明顯外傷。警方到場一測，發現黃女酒測值高達1.26mg/L，違反公共危險罪嫌，全案移送台中地檢署偵辦。

▲台中市豐原9日傳出一起車禍，一名黃女酒駕騎車逆向撞上救護車。（圖／翻攝Facebook／臺中市政府消防局第五救災救護大隊，下同）

台中市消防局后里分隊9日晚間21時許執行創傷救護，完成任務後正準備返回隊上，不料行經豐原區三豐路與豐原大道口時，車輛靜止停等紅燈，黃女從救護車右方的釣蝦場突然竄出，直直逆向想跨越雙黃線，結果不慎擦撞上救護車左側，所幸救護車處於靜止狀態，並未發生嚴重撞擊，黃女亦無明顯外傷。

后里分隊也在臉書發文表示：「機車騎士經酒測，酒測值高達1.26，幸運的是救護車處於靜止狀態，未造成重大衝擊，機車騎士無明顯外傷，如果造成人員傷亡或有其他民眾需要緊急救護時，將會影響救護勤務執行。」

豐原分局頂街派出所員警到場，對黃女實施酒測，發現黃女酒測值明顯超標，違反公共危險罪嫌，全案被依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。豐原分局長劉其賢呼籲，對於酒駕零容忍請民眾切勿心存僥倖、以身試法。

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