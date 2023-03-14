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社會 社會焦點 保障人權

無照駕駛閃狗「撞爛變電箱」！附近200戶大停電　台電搶修將求償

▲▼金門車禍撞壞變電箱。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣金沙鎮環島東路一段今下午傳出車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣金沙鎮環島東路一段今(14)日下午1時17分許傳出車禍事故，一位楊姓民眾駕駛黑色自用小客車，沿路往陽翟方向行駛，行經環島東路后水頭路段時，路旁忽然間竄出一隻野狗，楊姓民眾為閃避而把車輛右偏衝出路面後，拉回自撞左邊路旁變電箱，造成金沙鎮后水頭及附近村落部分住戶大停電，影響約200戶。

警方獲報抵達現場，初步檢視，楊姓駕駛頭部鈍傷、右側膝部擦挫傷，雖然初步排除酒駕，但卻發現楊姓駕駛沒有駕照，相關肇責尚待釐清。

這起事故也造成變電箱毀損，200戶住家大停電，台電也緊急調派3台工程車及10名台電工作人員搶修中，損失近10幾萬將與肇事者討罰賠償。

金湖分局提醒民眾，開車撞到貓狗，雖無涉肇事逃逸，但若不幸發生車禍，建議第一時間撥打電話報案，警方將追查是否有晶片、尋找飼主，追查肇事責任，對後續求償較有保障。另外建議民眾汽車應加裝行車紀錄器，因為它具備影音畫面來記錄行車時的一切行經路況，更能在事故發生時釐清責任，以利還原故事經過。另依動物保護法規定，撞到動物時主觀上若有「故意」或「過失」致受傷害，依法可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，將視肇事情況對肇事者究責。

▲▼金門車禍撞壞變電箱。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門車禍撞壞變電箱。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門車禍撞壞變電箱。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門車禍撞壞變電箱。（圖／記者林名揚翻攝）

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