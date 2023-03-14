講話太大聲被砍頸慘死！傷口「10cmX2cm」噴血　兇煞殺人動機曝

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮1名67歲洪姓男子昨日中午前往鐵皮屋訪吳姓友人，卻遭到36歲賴姓板模工人持西瓜刀砍殺身亡，由於賴嫌與洪男彼此不熟，為何會遭到殺害，據悉，是因為洪男與朋友說話太大聲，言談間賴男感到有被鄙視的感覺，才會持刀行凶，今天下午移送地檢複訊時，「為何砍殺他」、「跟他有深仇大恨」，面對記者的詢問始終低頭不發一語。

▲彰化和美殺人賴姓犯嫌移送地檢。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化和美殺人賴姓犯嫌被逮。

案發地點為和美鎮頭前里內1處鐵皮蓋的租屋處，陳姓屋主在鐵皮屋隔了30多間雅房，每月約3千元承租，目前大約住有20人，其中也包括外籍移工，而賴男是台中人，半年前搬到彰化從事板模工作，而洪男曾經擔任宮廟主委，平時就會前往租屋處找老朋友聊天。

據悉昨天中午，洪姓男子到鐵皮屋找吳姓友人閒話家常，賴男在房間內聽到2人的談話，反覺受到輕視的意味濃厚，便持西瓜刀朝洪的後頸砍下一刀，留下一道長10公分寬2公分的血痕，當場濺血無呼吸心跳送醫不治，由於洪與吳對賴都不熟，如此的兇殘砍殺，吳男也受到驚嚇。

和美警分局據報後在鐵皮屋附近逮捕到行兇的賴男，他事後向警方坦承犯案，今天檢警前往殯儀館相驗遺體後，將賴男依殺人罪嫌將移送地檢複訊時，全程低頭不發一語。