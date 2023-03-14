基隆義消總隊長曾紀嚴接任　謝國樑：強化整體消防戰力

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（14日）舉行義消總隊總隊長佈達典禮，市長謝國樑宣布長期參與義消工作的市議員曾紀嚴，擔任新任總隊長乙職，並頒發聘書，及感謝前任總隊長林耀宗的辛勤付出，期勉在新任曾總隊長率領之下，齊心協助警消執行各項災害搶救工作，強化整體消防戰力，守護市民居家安全。

▲基隆義消總隊長曾紀嚴接任。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑致詞時表示，消防救災工作近年來頻繁，唯有結合義消團隊的共同努力，才能確保市民居家財產安全，基隆市義消團隊擁有最好的資源，他感謝所有消防、義消同仁，長期站在第一線，執行各項防救災宣導工作不遺餘力。

謝國樑指出，市府團隊今後將持續協助，讓義消總隊優良傳統永續蓬勃發展，他和曾總隊長相識已久，家中兩代熱衷投入義消事務，期許在曾總隊長率領之下，上下齊心，全力協助災害搶救，市府與議會是義消最佳後盾，會逐年增加消防人力員額，編列預算添購各項車輛與裝備，強化整體消防戰力。

▲基隆市長謝國樑（左）﹐基隆義消總隊長曾紀嚴（右）。

消防局長陳龍輝表示，新任總隊長曾紀嚴，擔任現任第20屆及第18屆基隆市議員，自2009年起，即加入基隆市義消團隊，擔任義消第一大隊仁愛中隊顧問職務，充分瞭解義消辛苦一面，自當選第18屆市議員後，秉持不忘勤勞、誠懇服務的初衷，極力爭取消防及義消人員各項救災資源與福利，自2015年起至2018年止，於議會會期內為消防及義消人員奔走，爭取各項救災裝備器材達500萬元，功不可沒。

基隆市義消全體同仁期許，曾總隊長於就任後，持續爭取經費，添購各式消防車輛及救災裝備器材，供消防、義消夥伴於災害現場，執行滅火搶救任務，及救災防護安全使用，讓消防員出勤救災無後顧之憂。