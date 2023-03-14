綠帽買一送一！老公破門抓姦驚見三人行「嬲」　暴怒掌摑出軌妻

▲男破門抓姦驚見多人運動「嬲」。（圖／翻攝自影片）

文／香港01

男人最忌戴綠帽，如一次過戴幾頂綠帽，怎能不崩潰？大陸社交平台近日瘋傳捉姦影片，可見有人夫帶同其他男性友人到某處會館的房間，破門而入後果然見到妻子的身影，身邊還有2名裸著上半身的男子，一怒之下與2男爆發爭執，又當眾狂摑妻子。

影片在網上瘋傳，但未有列明事發地點和時間，有網友根據口音推測地點或是在四川省成都市。片中顯示，人夫得知妻子出軌後，立即帶同其他「兄弟」到女方所在的會館房間，打算直接捉姦在床，他情緒激動下破門而入，目睹妻子與2男同在房中，相信妻子與2男進行「多人運動」，自己一次過被派送2頂綠帽。

人夫證實妻子紅杏出牆後，在房內大發雷霆，與上半身赤裸的陌生男子發生激烈衝突。雖然同行友人擔心釀成意外，高喊著「兄弟、兄弟」並試圖攔阻雙方，但場面仍然非常混亂，人夫更當眾掌摑妻子，但影片沒有顯示事情的最終結局，人夫、妻子與出軌對象三方人士的下場也不得而知。

事件惹來網友熱烈討論，有人同情人夫慘戴綠帽，「不只一頂，最少兩頂，當然會崩潰」、「兄弟，保重啊！」、「綠光都罩到腳底了，哪能忍受」。有網友雖理解人夫情緒崩潰，但認為不應訴諸暴力，「打重手了，後果還是自負啊！」、「離婚就好，不要衝動」。