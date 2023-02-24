兩岸文昌文化交流　200餘名各界人士梓潼祖庭共祭文昌

記者魏有德／綜合報導

第六屆海峽兩岸文昌文化交流活動22日在有「文昌祖庭」之稱的四川梓潼縣舉行盛大祭祀典禮，200餘名兩岸人士在典禮上共計文昌，活動莊嚴隆重。在海峽的另一端，台中市正和書也院同步舉行文昌祭祀典禮，透過視訊連線，傳承傳統文化的古樸風韻。

▲兩岸文昌祭祀大典在四川梓潼舉行。（圖／翻攝中新網，下同）

祭祀大典在在梓潼七曲山大廟舉行，這也是道教全真派的聖地之一，祭典承襲古習俗，在三通聖鼓引導下，七曲山大廟正門徐徐開啓。來自兩岸的與會嘉賓身披綬帶，在儀式中肅立注目，共祭文昌。

文昌祭祀大典按傳統「三獻禮」規制，全程伴以「六佾舞」，各界代表陸續走上祭台，向文昌帝君敬獻書卷、淨手上香、敬獻花籃。初獻禮環節，41名兩岸學子身著漢服敬獻書卷，誦讀《陰騭文》；亞獻禮環節，20名兩岸各界人士代表上台淨手上香，祈願福澤盛世、國泰民安；終獻禮環節，兩岸嘉賓向文昌帝君敬獻花籃，梓潼縣委副書記、縣人民政府縣長黃建恭讀祭文。

據了解，本次活動是大陸在疫情防控進入新階段後，四川省首個舉辦的大型對台文化交流活動，活動期間，也舉行兩岸文昌文化講壇、經貿交流合作懇談會、兩岸美食薈及兩岸學子研學等系列活動。

此外，在川創業台青則是在七曲山「狀元第」文化旅遊特色街區開設台灣市集，共同參與打造具有兩岸特色的消費新場景，吸引遊客「打卡」留念。