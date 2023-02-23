報名電話接不完！學校送新生「每人1支iPhone14」不要還能換現金

▲中國大陸一所學校為搶學生，祭出免費送iPhone14策略。（圖／翻攝自蘋果官網）

圖文／CTWANT

中國大陸近幾年受少子化影響，過去學校只需等學生報到的情況已不復見，四川一所技職學校更推出「送新生iPhone14」來招生，消息曝光後掀起大陸網友熱議，校方甚至表示活動推出後「1天內就接到上百通電話」。

據《極目新聞》報導，這間「四川希望汽車職業學院」日前透過微信發佈招生公告，並推出學生可申請辦理，每年國家生源地無息助學貸款人民幣1.2萬元、符合國家政策條件可享受國家助學金人民幣2千1至4千5百元，以及最誘人的送全新iPhone14手機。

校方特別以粗字體指出，「2023年度的所有新生，均可獲贈1台全新iPhone14手機的權益」，且就算學生不想拿iPhone，也可享有與手機價格同額的專項助學金，作為註冊後直接發入學生銀行卡的補貼生活費之用。消息一出，立刻掀起網友熱議。

儘管校方在發出公告隔天欣喜回應，「1天內接到上百通電話」，學子或家長們的諮詢非常熱絡，但這間號稱已投入近10億人民幣的技職學校，其用iPhone招生手法已引來當地政府「擦邊球」的質疑，將調查是否合法。

▲四川一所學校發公告表示，將送新生全新iPhone14。（圖／翻攝自微博）

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