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社會 社會焦點 保障人權

社區餐廳老闆睡人妻百次...反告人夫索賠碰壁　全都因為1張紙

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小王拍影片招認睡人妻上百次，挨告辯稱遭人夫脅迫誣賴。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

新北1名被戴綠帽的人夫和小王互告求償，法官認為人夫雖到小王店裡摔東西嗆聲，被依恐嚇危害安全罪判處拘役40天，但小王求償100萬元已逾時提告，一審判小王敗訴。小王不服，主張人夫提告向他求償500萬元，同樣也超出時效，並堅稱與人妻清白交往、絕無姦情，台北地院審結，認定小王自願簽協議書招認和人妻偷情上百次，並允諾斷絕往來卻違約，判他須照價賠償人夫500萬元，可上訴。

本案人夫與妻子結縭19年、育有2個兒子，雙方因女方本件出軌而感情破裂，前年(2021年)已由法院調解離婚，而女方外遇對象，就是當時在夫妻倆所住社區經營餐廳的小王。

人夫在2019年間察覺妻子異常舉動，加上聽到流言蜚語，早已疑心被戴綠帽。同年5月間，人夫傍晚出門接兒子途經小王的餐廳，目睹妻子在內跟小王喝咖啡聊得正愉快，人夫暴怒衝進去摔東西出氣，嗆聲小王「不要讓我看到你們兩個在一起」、「絕對讓你生意做不下去」，並揚言小王若不搬走，「你家裡也會有事」等語。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲小王與人妻卿卿我我被人夫撞見，卻告人夫嗆聲涉嫌恐嚇。（示意圖／Pakutaso）

當天稍晚，人夫託侄子去找小王談判，雙方持手機相互錄影為證，小王親口說出和人妻在前一年(2018年)底交往並已上床，人夫看完影片怒不可遏、要個交代，3天後約小王到律師事務所簽協議書，小王自知理虧，簽字承認和人妻偷情上百次，「深感錯誤」，允諾和人妻斷絕往來，若有違反，願賠償500萬元外加1倍的懲罰性違約金。

結果簽字不到1個禮拜，小王就和人妻重新上線，還被人妻的2個兒子撞見2人深夜漫步住家附近小巷弄、模樣親暱，人妻更當場被已成年長子拉到一旁質問爭吵，小兒子另在家目睹媽媽戴著耳機，透過通訊軟體跟暱稱「小魚兒」的小王聊天，小兒子問媽媽為何叔叔叫做「小魚兒」，人妻解釋小王常忘東忘西，就跟金魚腦一樣。

人夫得知後氣炸，2020年怒告妻子和小王涉嫌通姦，不料同年5月司法院大法官宣告通姦除罪化，人夫告不成刑事，反遭小王控告先前砸店嗆聲涉犯恐嚇危害安全罪嫌，人夫一審被判拘役40天，上訴高院審理中，小王企圖趁勝追擊，告人夫索賠精神慰撫100萬元。

▲擔任警職的朱姓員警背著妻子搞外遇，去年8月許姓小三跑到桃園市朱男住處大吼要朱與她回台北，後又傳曖昧簡訊怒嗆元配挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人夫不甘妻子與小王藕斷絲連，離婚收場。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

民事一審法官查明小王事隔逾2年才提告求償，已超出時效，判小王敗訴。人夫絕地大反擊，提告要求小王依約賠償500萬元，小王抗辯拍攝招認影片與簽署協議書，都因屈從人夫的強暴脅迫所致，人夫更在律師面前拍桌逼他簽字，小王自稱單戀人妻但從沒越矩，據此主張協議書無效，並指人夫也超過2年才提告，他應該同樣免賠。

法官勘驗影片認定小王言談自若，僅尷尬微笑但無畏懼神情，明顯沒遭脅迫，簽協議書時更請律師全程見證，律師證稱人夫拍桌出氣、不算威嚇，小王也沒有心生畏懼模樣，他再三提醒小王若有疑慮、不必心急，隨時可離開，想清楚能接受條件才簽，小王最後仍同意簽字切結，見證律師強調，若發現任一方有被脅迫跡象，他都會喊停，「這是基本執業準則」。

法官並查明小王簽完協議書，還傳訊息給人妻肯定人夫「信守承諾，是個正直的人！我沒出任何事情，沒受任何傷」，更可見他自願簽字，更重要的是，人夫是要求小王依照律師見證、白紙黑字的契約賠償，不受2年內須提告的時效限制，據此判小王須全額賠償，可上訴。

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