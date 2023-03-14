不要小看伙房兵！　退役少將曝失聯二膽上兵恐掌握「這機密」

▲退役少將、桃園市議員于北辰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）

記者江采蓁／綜合報導

陸委會主委邱太三13日證實，失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸，已經接獲對岸通知，相關單位持續處理後續中，雖然該上兵為伙房兵，但外界仍擔心恐會洩漏機密。對此，退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰表示，不要小看一個伙房兵，其對於情資掌握也不少，並分析伙房兵可能掌握那些機密。

于北辰13日在節目《新聞面對面》中表示，雖然金防部編制在陸軍，可是在整體作戰是國防部直屬部隊，因此他認為，國防部對此事應該認真的應對。他更提到，這不叫「逃兵」，叫「叛國」，因為自己也在外島待過，有本事逃兵的，往東邊游叫逃兵，往西邊游叫叛逃，不管是債務因素、感情因素，跑到敵對的那一方，這就是叛國。

于北辰透露，伙房兵對於二膽的防務絕對比一般兵清楚，因為伙房兵要送飯，哪個據點多少人吃飯、哪個據點有多少人休假、哪個據點在什麼位置做了什麼調整，伙房兵都必須要知道，伙房兵煮飯，會了解伙食的數量、起伙的人數、補給的位置，連船隻什麼時候到二膽補給，伙房兵都知道，且他認為，一個只當兵三年的上兵無法抵擋中國大陸的訊問，因此他呼籲，大膽、二膽都應該重新部署。