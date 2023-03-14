二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

▲事發後，上兵家屬趕到二膽島關心。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，國民黨立委陳玉珍表示，該員228連假還有休假回台北，買了很多軍需品，包括一雙麂皮軍靴，很正常無異狀。她透露，該員目前人平安，在大陸廈門，失蹤前2天，有長官到二膽島，「他還做甜點做得不錯」。

陳玉珍13日在《少康戰情室》節目提到，該員還有一年退伍，3/9清晨失聯，她透過相關管道，當天早上9時多，人被中國海警救起來。

陳玉珍說，該員目前人平安、在廈門，且228連假有回台北休假，還買了很多軍需品，「爸爸說買了一雙麂皮軍靴，很正常無異狀。」她透露，事發後，該員父親有去城隍廟拜拜，「回頭一看很像看到一個影子，後來就不見了。」

▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍表示，該員家人無法理解為何會發生此事，「他就是比較宅而已」，家屬比較關心人好不好，阿嬤很擔心。至於被問到送回來可能要軍法審判？她則說，「他真的想要回來嗎？如果他是自己想去，他會想要回來嗎？」

陸委會主委邱太三13日證實，已接獲中國大陸的告知，該上兵確實正在對岸。根據《現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程 》規定，該員只要不假離營滿6天，會先移送憲兵隊偵辦，接著憲兵隊會再報請司法檢調單位調查，再來決定是否要發布通緝。

依照時間推算，該員是在9日失蹤，所以在15日會屆滿6天，屆時軍方就會依規定將其移送憲兵隊偵辦；憲兵隊會報請司法檢調單位調查，由地檢署來決定是否發布通緝。

至於軍方也正在針對該員進行調查，確認是單純「逃兵」，還是有「投敵」的意圖，這攸關該員可能面臨的刑責會有所不同。倘若是單純「逃兵」，經檢方發布通緝後，最高可處5年；但若認定是「投共」，依照《陸海空軍刑法》第24條：投敵者，最輕為10年以上有期徒刑，不盡其應盡之責而降敵者，最輕則為1年以上有期徒刑。

▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

