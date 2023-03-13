金門上兵15日未回先由憲兵隊偵辦　逃兵最重5年、投共最輕10年

▲金門金防部二膽島一上兵失聯。（資料照／記者林名揚翻攝）



記者陶本和／台北報導

陸委會主委邱太三13日證實，已接獲中國大陸的告知，金門二膽島26歲上兵確實正在對岸；不過，目前還待軍方調查釐清是「逃兵」還是「投共」。事實上，依「現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程 」之規定，該員不假離營滿6天，就會將他移送憲兵隊偵辦，再經司法單位調查後，才會決定是否發布通緝，而其可能面臨的刑責也有所不同。

外傳這位26歲上兵，近日可能會被發布通緝，但事實上，根據「現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程 」規定，該員只要不假離營滿6天，會先移送憲兵隊偵辦，接著憲兵隊會再報請司法檢調單位調查，再來決定是否要發布通緝。

依照時間推算，該位26歲上兵是在9日失蹤，所以應是本周三（15日）會屆滿6天，屆時軍方就會依規定將其移送憲兵隊偵辦；憲兵隊會報請司法檢調單位調查，由地檢署來決定是否發布通緝。

至於軍方也正在針對該員進行調查，確認是單純「逃兵」，還是有「投敵」的意圖，這攸關該員可能面臨的刑責會有所不同。倘若是單純「逃兵」，經檢方發布通緝後，最高可處5年；但若認定是「投共」，依照陸海空軍刑法第24條：投敵者，最輕為十年以上有期徒刑，不盡其應盡之責而降敵者，最輕則為一年以上有期徒刑。