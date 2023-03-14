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台商生意失敗「陸妻不理」…台籍前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

▲▼台商病重昏倒廈門火車站，金門紅會啟動人道救援。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門紅會啟動人道救援，將郭姓台商接返台治療。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

一位郭姓台商早年赴大陸經商，因身體不適暈倒，被送到廈門醫院附屬第二醫院治療，醫療費用近百萬負擔不輕，家屬急需接回台灣治療。金門紅十字會接獲家屬請求，派員小三通前往廈門會同家屬接回病患回到金門，並視病情安排病患搭乘今（14）日醫療軍機返回台灣進一步治療。

金門紅十字會總幹事呂忠飛指出，54歲的郭姓台商，20多年前赴大陸深圳經商，這幾年來生意失敗，於1月31日赴廈門想要循小三通來金門再返回台灣，因身體不適，在廈門火車站昏倒，透過廈門公安局送往廈門醫院附屬第二醫院加護病房，經醫生診斷為重症肺炎、呼吸衰竭、休克、心力衰竭、2型糖尿病、2型糖尿病酮症酸中毒、低蛋白血症、胸腔積液、腹水、高滲透性和高鈉血症等症狀。

▲▼台商病重昏倒廈門火車站，金門紅會啟動人道救援。（圖／記者林名揚翻攝）

由於郭姓台商早年赴大陸經商後與台灣妻子離婚，拋下10歲女兒，在大陸又與一大陸女子結婚，生意失敗，該女子對他也是不理不睬，在小三通復航後，坐輪椅的郭男自己搭火車到廈門想要搭船來金門，可惜身上僅有盤纏用盡，身體不適昏倒在火車站旁，經公安單位送當地醫院急救。

廈門醫療費用不貲，郭姓台商住院一個半月，醫療費用積欠醫院15、16萬元人民幣，想要回台治療，前妻與女兒拒絕前往接人，最後經相關單位協助聯絡到弟弟與妹妹，2人籌措80幾萬元的台幣經費於上週五坐飛機經由小三通前往廈門探視，在金門紅十字會與縣府觀光處與陸委會、海基會等相關單位協助辦理臨時的小三通通關手續，以便接兄長回金門後再返回台灣。

金門縣紅十字會接獲病患妹妹求援申請後，立即啟動人道救援機制，即通報海基會以及廈門市紅十字會協助通報五通碼頭相關單位，前天（12）日由常務監事方天吉率同總幹事呂忠飛、副總幹事許仲榮、洪楙彬於12日搭船前往廈門準備接人，於昨日上午會同病患弟妹由廈門五通碼頭搭乘「新武緣」輪10時返回金門，約於10時30分平安抵達金門水頭碼頭，在海關單位的通融協助下，快速完成通關，並由在場等候的港消救護車護送往衛生福利部金門醫院治療。呂忠飛總幹事指出，病患如果病情穩定，將安排今（14）日的醫療軍機後送回台灣做進一步治療。

▲▼台商病重昏倒廈門火車站，金門紅會啟動人道救援。（圖／記者林名揚翻攝）

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