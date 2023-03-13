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大陸 大陸焦點 特派現場

讓更多台胞台企來陸發展！　陸學者：善意推進兩岸交流合作是重點

 

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（13）日上午閉幕後，新任國務院總理李強「首秀」中外媒體記者會。其中，被問及疫情後如何推進兩岸交流發展？李強只聚焦回應，「期盼早日恢復正常往來和各領域常態合作，大家需要共同努力。」對此，大陸涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問分析，李強的回答按照二十大對台定調，朝向兩岸和平交流方向，即使台灣方面不承認九二共識，大陸方面已經呈現善意回應，這是好現象，但打擊台獨立場依然不變。

▲▼ 2023兩會,李強總理記者會, 中外媒體 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2023年李強總理首場中外記者會，超過上百名中外媒體報名採訪。（圖／記者任以芳攝）

大陸新任總理李強今出席「首秀」中外記者會，現場擠滿上百名來自各國的媒體記者，幾乎回到疫情前總理記者會的盛況。李強上午參加人大閉幕後，準時10點30半來到人民大會堂三樓金色大廳，一邊走一邊向媒體揮手致意，

記者會剛開始，李強首先向採訪兩會的中外媒體記者表達致意，神情十分輕鬆，講到自己拿手經濟議題，眼神態度相當自信，搭配一些手勢強調重點，回答精簡。以往平均2個小時總理記者會，今年時長不到1個半小時，創下這幾年「最快」結束的總理記者會。

今日李強一共接受中外媒體10個提問，內容涉及經濟增長目標、失業率與紅利人口消失、遭外界質疑過於嚴控的疫情政策，以及兩岸交流和香港發展局勢等議題。

▲▼ 2023年總理記者會、李強、丁薛祥 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸新任國務院總理李強。（圖／記者任以芳攝）

其中，台媒提問，「大陸方面表示，始終關心、關愛，尊重台灣同胞，隨著大陸疫情防控的調整與優化，兩岸民眾都希望能夠盡快全面恢復兩岸的正常交流，請問在推動兩岸經濟文化合作交流以及人員方面有什麼規劃？」

李強說，「兩岸同胞是一家人，我們常說血濃於水，打斷骨頭連著筋。」將在一個中國原則和「九二共識」的基礎上，繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作。「要讓更多的台胞、台企到大陸，不僅是讓他們願意來，還要融的進，有好的發展」

他強調，「早日實現兩岸同胞正常往來，恢復各領域常態合作，是大家的共同期望，需要共同努力。」

相較過去幾年李克強總理記者會，每逢涉台問題，開頭一定重申打擊台獨和外部勢力干涉，之後再談兩岸經貿、民生交流等議題。新上任的李強完全聚焦兩岸恢復常態往來大事，重點擺在疫情後盡快推進發展交流。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受 《東森新媒體ETtoday》記者訪問分析，「落實兩岸一家親，恢復兩岸交流合作與融合是今年的重點，大陸方面今天給予善意的回應。」

李振廣說，「雖然台灣方面至今不承認『九二共識』，也不能耽誤民眾福祉，有些事還是可以做，不能因為政治原因，阻擋兩岸交流的腳步。」

▲▼ 2023年總理記者會、李強、丁薛祥 。（圖／記者任以芳攝）

▲談兩岸局勢，李強聚焦儘快恢復常態化往來，需要大家共同努力。（圖／記者任以芳攝）

上海東亞研究助理所長包承柯接受訪問指出，恢復兩岸交流是按照二十大對台基本方向，在一中原則和「九二共識」大框架去推進兩岸交流和融合發展。

包承柯說，今年國民黨副主席夏立言率團訪問北京，大陸對台政策也出現一些變化，顯示兩岸逐漸回暖。

至於李強沒有刻意重申台獨立場，包承柯指出，反對台獨和外部勢力干涉是大陸方面「永遠」不會改變基本立場。至於涉外部分，日前外交部長秦剛說得很清楚，總理記者會上不需要特地強調。

他指出，今日李強總理談話來看，兩岸之間現在要做「更多」交流發展工作，如何吸引台灣民眾、台資企業來大陸發展，是大陸政府未來努力推進目標。

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