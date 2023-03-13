習家班「對台」成員就位　三朝國師王滬寧親自設計「對台論述」

▲ 王滬寧任命全國政協主席，負責實際對台政策和統戰工作。（圖／央視新聞）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大第十四屆一次會議今（12）日閉幕，這次國務院人事大換屆毫無任何懸念，全在外界預料名單內。被稱為「領導人大腦」的王滬寧接任大陸全國政協主席，未來主掌對台事務。兩岸學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，王滬寧是中共「意識形態總管」，預料對台統戰依照中共二十大「新時代黨解決台灣問題的總體方略」定調方向，未來會更加側重兩岸交流與各黨派政治協商，努力推進「一國兩制、台灣方案」為目標。

中共「政治體制設計師」-王滬寧

大陸官媒最新公開簡歷，今年68歲的王滬寧1955年10月生，漢族，山東萊州人，1977年2月參加工作，1984年4月加入中國共產黨，復旦大學國際政治系國際政治專業畢業，研究生學歷，法學碩士學位，教授。現任中共二十屆中央政治局常委，十四屆全國政協主席，中央全面深化改革委員會辦公室主任。

行事謹慎的王滬寧號稱「中共領導人大腦」，2002年到2020年間擔任中共中央政策研究室主任，唯一不受派系影響，橫跨三任領導人的「三朝國師」。曾擔任江澤民「三個代表」、胡錦濤「科學發展觀」、習近平「中國夢」重要論述撰稿人，全出自於王滬寧之手。

習近平上台後，王滬寧更是多次隨同出國訪問。外媒形容他幾乎從來不在公開場合發表講話，即使跟習近平出訪也是默默在台下記筆記，很少與新舊朋友交流，目前是中共現任25名政治局委員中，唯一的美國政治專家。

▲ 王滬寧（右四）未來習近平對台重要左右手之一。（圖／記者任以芳攝）

習家軍對台統戰成員就位-貫徹習意志

去年二十大公佈新一屆中共中央政治局常委名單，王滬寧在黨內排在第四位，過去為居幕僚，如今任命全國政協主席，同時擔任「對台工作領導小組」第一副組長，成為習近平最重要的助手，負責實際對台政策和統戰工作。中外媒體、兩岸學界都很關注王滬寧上台，將如何依照習近平意志，推進兩岸和平統一進程。

中華戰略學會資深研究員張競指出，過去王滬寧扮演的角色，一直是中國未來政治體制的設計師，接下政協主席後，關於未來兩岸發展體制性的問題，一定是總設計師。

張競認為，「『一國兩制、台灣方案』還是重要焦點，北京不會放棄這件事情，會繼續努力的探討，不希望在毫無準備之下統一，必定會前瞻未來。」

孫文學校總校長張亞中接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「台灣以後要注意兩個人，習近平對台工作有很重要左右手，王滬寧和宋濤將嚴格落實貫徹習近平意志，但台海大方針基調依然不變」

大陸學者包承柯受訪時認為，「王滬寧接下汪洋工作後，對台方針不會有太大變化，由於「台灣問題」涉及國家核心利益、對美和國際關係，習近平還是會親自操盤。」

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

習近平開啟第三任期-應對「台灣問題」極關鍵

回顧2019年習近平在告台灣同胞書拋出「一國兩制、台灣方案」，引起台灣民眾反彈。外界更加關注，王滬寧接掌全國政協後，如何設計加強對台「統一理論」論述，豐富「一國兩制」內涵。

張亞中分析，王滬寧是學者出身，有很好理論基礎，預料手段不會過於激烈，在他手裡的『和平統一』架構下會更加具體清晰，有助於北京對台工作更完善，軟性兩手同時加強力道。

但大陸越是加壓，台灣民眾反彈越大。張亞中進一步說，目前北京邏輯認知的「統一」都是統一後的政治安排，把「一國兩制」變成目標，統武、和統只是方法。

他認為，「兩岸氛圍緊繃，北京應該要去溝通思考，如何讓兩岸先走出『敵對』關係，朝向和平融合發展方向。」

張競則認為，習近平新人事全部到位，往後對台工作會加側重兩岸民間、經貿交流，一方面不讓美國和台獨有做文章的空間。預料北京會選擇性的放軟態度，試圖讓兩岸關係降溫，有利於後續對台統戰工作。