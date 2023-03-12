連續3年舉辦！北海岸國小說故事比賽　品德扎根藝術深耕

▲北海岸國小說故事比賽連續3年熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

連續第3年舉辦「新北市北海岸國小說故事比賽」昨（11日）於石門國小歡喜登場，今年參賽人數更突破以往，合計有北海岸10所、國小73名學生參與。不僅提供偏鄉地區學生課業學習以外，另一個展現自我的舞台，更是一個親子共讀好書，各校學生藉此互相觀摩成長的學習場域。

金山財神廟慈善會連續第3年贊助經費，由萬里、金山及石門國小聯合辦理。金山財神廟慈善會理事長郭義彥表示，期許小朋友們在練習說故事的過程中，可以盡情表現自己豐富想像力與口語表達技巧，理事長也鼓勵孩子們能和家人朋友共讀好書，一起在日常生活中實踐書中的好品德，我們的社會將會更美好和諧。

每一年都參加的萬里國小五年級簡俊宇同學說，每一年的比賽，從挑選故事、練習、製作道具，整個準備過程，媽媽都陪伴他、提供他許多意見，非常感謝媽媽；也非常感謝老師給我建議與鼓勵。

同樣是五年級的余明揚表示，這次參賽是導師陪著他練習語速和儀態，還教他製作比賽道具，在準備過程中，所得到的經驗，讓他收穫滿滿，相信自己會是最大的贏家。

金山國小三年級陳秉希同學說，今年是他第二次參加北海岸說故事比賽，這次他選了一個關於愛的故事，本身有聽損的他，每天都要戴著助聽器，才能聽得更清楚，他想讓大家知道，雖然他和一般人有稍微的「不一樣」，但他不畏懼。

石門國小一年級曾苡芃同學說，今年是他第一次參加北海岸說故事比賽，感覺好新鮮好開心。因為學校在推行口腔保健，所以他選了一個關於小鱷魚不刷牙的故事，這個故事告訴他長大了，要學會自己刷牙養成好習慣。

【得獎名單】

● 低年級組：特優金山國小高竩涵、優等金山國小許獻恩、金山國小鍾采均；甲等老梅國小黃汎洋、石門國小曾苡芃、乾華國小江旻祐；佳作萬里國小吳唯真、金美國小李思彤、金美國小莊睿宇。

● 中年級組：特優金山國小陳楷叡、優等金山國小林緗妮、萬里國小廖士寬；甲等金山國小陳秉希、野柳國小張語晴、石門國小江采翎；佳作崁腳國小劉品岑、金美國小李苡寧、石門國小賴品辰。

● 高年級組：特優金山國小簡詠鈺、優等野柳國小洪歆媛、金山國小郭薰雅；甲等金山國小陳鈺欣、中角國小蔡毅臻、野柳國小林聖哲；佳作萬里國小簡俊宇、石門國小王苡馨、金美國小柳佩宜。