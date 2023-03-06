羅嘉翎183公分「減到57公斤太嚴格」　內行曝堅持量級原因：很吃香

▲美國公開賽，羅嘉翎過磅超重失格。（圖／羅嘉翎臉書）

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運跆拳道銅牌女將「國民女友」羅嘉翎原訂將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，但因過磅超過0.1公斤被判失格，連當場剪頭髮都難以挽救，就有網友表示，羅嘉翎身高183公分，體重要控制在57公斤以下超困難，為何不參加下一個量級，57-67kg，對此有網友點出關鍵原因。

原PO在PTT發文，「羅嘉翎183欸，為啥要選這麼嚴苛的量級？」羅嘉翎身高183公分，應該選第三級量級（57-67kg）比較合理，選擇57kg以下的量級，太反人類了，「本魯才175公分，體重比她還重，視覺上都有點太瘦了，更何況她183公分欸，難以想像要多嚴格控制才能降到這體重」。

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原PO認為，很多年輕運動員為了維持量級體重，造成身體上不可挽回的傷害，「難道她不能選比較符合她身高體重的量級嗎？有沒有懂跆拳道的解釋一下」。

對此，網友點出關鍵「贏面比較大」，「腳長的運動」、「183出現在這個量級人少，手長腳長優勢就出現了」、「格鬥選手很多都這樣，這樣有身材優勢」、「對手還在接近，她就可以攻擊了」、「腿長啊，攻擊範圍超大」、「虐菜阿，往下個量級打被虐，你選哪個」、「量級的頂點阿」、「降量級吃香阿」。

▲羅嘉翎身高183公分。（圖／羅嘉翎臉書）

羅嘉翎教練劉聰達在臉書上還原事發經過並道歉，原先以為只差0.2公斤就能順利過磅，所以羅嘉翎沒繼續跑步排汗，沒想到進到會場，裁判告知不能裸磅，連內衣、短褲都不能脫，「所以她也當場就把頭髮剪掉，但還差0.1裁判也就已過磅時間已經到了，就離開了。」

羅嘉翎也在臉書上道歉了，「對於教練和團隊以及所有支持我的人真的很對不起，沒有藉口就是努力不夠害大家陪我承擔，我一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。這個月還有三場比賽，我會更努力。」