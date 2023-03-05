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2023台南古都馬2萬人熱血開跑　跑者沿途享受台南風景美食

記者林悅／台南報導

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，賽事分為半程馬拉松組、10公里路跑組及5公里健康休閒組，有來自國內外近兩萬名跑者參賽。

▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中包括來自39個國家共295名外籍選手參加，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友揮灑熱情的汗水，盡情享受台南古都的特色風貌。

▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，古都馬近年已經成為南台灣極具指標性的路跑賽事，不僅沿途可欣賞台南經典觀光景點，還準備彭湃的美食小吃，跑累了可以吃點美食補充體力，希望所有選手和陪跑家屬都享受台南的美食及美景，大小朋友共度愉快的古都馬路跑時光。同時感謝台灣港務股份有限公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及市民共同支持，才能夠成就這場城市馬拉松活動。

▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自日本山形市的跑者高橋祐希表示，這是他第一次來參加古都馬，報名了半程馬拉松組，覺得台南比起他所在的日本東北，溫度更舒適，跑起來很舒服，他對自己跑出來的成績感到滿意，也特別提到路跑的沿途能欣賞到古蹟很棒。

▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次古都馬也特別邀請110年全國運動會馬拉松項目金牌選手吳睿恩參賽，這是他第三次參加，他也認為古都馬與其他馬拉松最大的不同，就是在於天氣溫暖。出身台南新化的吳睿恩，在提到台南美食時，對鱔魚意麵情有獨鍾，特別推薦大家在賽後一定要去品嚐。

▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南古都國際半程馬拉松具有全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，許多跑者看到補給站香味四溢的美食小吃及美食攤工作人員的吆喝歡迎，紛紛忍不住停下腳步品嘗一番再繼續前進。

▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局表示，這次賽事除了有豐盛美食補給，還貼心規劃摩曼頓專業配速列車、專業救護團隊、熱情加油團等全方位服務。感謝贊助商的共襄盛舉，包括台南汎德BMW、摩曼頓、亞果遊艇、三地集團、十靈油、母子鱷魚、施巴、淨極勁、舒跑、西井村、瑋祥機械、oinn承典開發、迷客夏、家樂福、SOLAR、創星影像、Garmin等，讓本次活動得以順利舉行。

▲台南古都國際半程馬拉松，5日上午5時30分在永華市政中心起跑，台南市長黃偉哲清晨也到現場為起跑鳴笛，歡迎全國熱愛跑步的跑友盡情享受台南古都的特色風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局指出，112年全國運動會即將於10月21日至26日在台南舉辦，因此在這次古都馬賽事會場也設置宣傳攤位，除了有全國運吉祥物人偶與民眾互動，還設置運動體驗區及多項體適能闖關等親子體驗活動，闖關成功可兌換紀念品，希望藉由賽事傳遞全民運動的樂趣，歡迎跑者與親朋好友共同參與。

今日的活動嘉賓雲集，包括市議員周嘉韋、蔡宗豪、Ingay Tali穎艾達利、蔡筱薇、林冠維、陳怡珍、林美燕、沈震東等也在現場共同鳴笛為跑者加油打氣，而郭清華議員更是親自報名參賽半馬組，和跑者一同開跑。

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