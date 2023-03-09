學霸級光電博士生酒駕　為去美國當交換學生求緩刑...法官准了

▲高雄博士生酒駕被警方查獲。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某國立大學陳姓博士生，去年6月間因酒後騎車被查獲，高雄地院簡易庭判處他徒刑2月，得易科罰金，但因他擔心有酒駕前科需5年後才能申請良民證，於是提起上訴爭取緩刑，法官審理後，發現他在半導體及光通訊領域的相關學術研究相當優異，有出國進一步從事相關領域學術研究之能力與意願，因此同意給予緩刑2年，他可望提早3年出國。

判決指出，陳姓男子是國立大學半導體及光通訊科系的博士班6年級學生，他去年6月4日晚間9時許在鹽埕區大勇路一家小吃部喝酒後，騎車上路，卻因交通違規被警方攔檢，經酒測後酒測值0.71毫克，被依公共危險罪送辦。

高雄地院簡易庭審理時，陳男坦承犯行，法官判處他徒刑2月，得易科罰金，並科罰金1萬5000元。

陳姓博士生原訂申請今年1月出國至美國加州大學當交換學生1年，一旦留下前科記錄，將5年無法申請良民證，也無法申請國科會補助，因而無法申請出國交換、研究，他於是上訴請求宣告緩刑，希望縮短無法出國研究的期間。

法官審理發現，陳姓博士生去年11月曾到加拿大溫哥華參與2022年IEEE Photonics Conference (IPC)會議，而且過去幾年參與國外學術研討會及發表於國際學術期刊之論文25篇，認為他有從事半導體及光通訊領域之相關學術研究，並有出國進一步從事相關領域學術研究之能力與意願。

法官考量陳姓博士生如果有酒駕前科，5年內將無法前往美國研究、深造，影響甚鉅，但如果能宣告緩刑，因法定緩刑期間為2年以上5年以下，緩刑期滿即可申請警察刑事紀錄證明，對被告之影響將較為減輕，因此雖然仍維持徒刑2月的判決，但改判緩刑2年。