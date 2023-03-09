竹聯幫找170旗袍妹「老闆娘反擊了」　打臉時薪1000元內幕曝光

▲明仁會7日在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）



網搜小組／劉維榛報導

竹聯幫明仁會7日在萬豪酒店舉辦春酒，更豪請170名旗袍辣妹列隊迎賓，場面相當吸睛。資深媒體人更爆料，旗袍妹平均1小時1000元薪水，直言價位算低廉，對此，安排此陣仗的公關公司老闆娘劉君玲發文澄清，強調參與服務的同仁不是酒店妹，更打臉時薪1000元的內幕。

針對網路謠傳「禮賓出場跟客人收的價錢就要9000了，這價錢太低了」的言論，劉君玲在臉書發文表示，當天參與的人都不是酒店小姐、傳播妹、飯局妹，「我們就只是是站在那兒迎賓、接待，幫客人桌邊服務的禮賓工作人員。」

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劉君玲強調，這些旗袍妹們平時所做的工作項目也不是只有禮賓接待，還有廟會禮生、很多活動、喪禮服務等。況且宴會工作本來就沒有公定價，都是在客戶及小姐都能接受的範圍下成立的。

劉君玲也提到，小姐本身經驗更足的話，拿的價錢跟某篇報導寫的金額也不一樣，當天來說，她也帶了8個小幫手，費用都是自己吸收，是為了場面更圓滿，怕有招待不周之處。

事實上，很多企業公司會辦春酒，會聘請禮賓小姐、藝人與表演團體到場炒熱氣氛，礙於此次的人物身分較為特殊罷了，但當天大家皆守著規矩，並無任何的打架、叫囂、對警察不禮貌之處。

無論如何，劉君玲喊話，不想因為賓客流出的影片而造成如此軒然大波，「不管怎麽樣，（春酒）都和當天的禮儀小姐及參與表演人員並無任何的關聯，我們就是接收指令做好工作，如此而已。」