女通緝犯超商偷巧克力還裝可憐　淚眼哭訴沒收到通知被打臉

▲張姓女子在超商行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名張姓女子（34歲）6日晚間到楠梓區一家超商行竊順利得手，沒想到張女在7日下午再度來到超商，當場被店長認出，馬上報警處理，員警到場將張女攔下，盤查發現張女是通緝犯，張女當場打出「悲情牌」，淚眼汪汪的辯稱是沒有收到通知才沒到案，但承辦員警卻打臉說，之前電話通知時，張女一聽到是警察，都馬上掛斷，根本是故意的。

▲警方到場攔下張女（左）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓警分局楠梓派出所接獲楠梓區立民路上某超商店長報案，稱門市盤點貨物時發現物品數量不對疑似遭竊，經調閱店內監視器發現，6日晚間一名綁有馬尾的女子竊取店內傳輸充電線1條及巧克力2條後離去，隔（7）日下午店長看見疑似竊嫌的女子再度進入店內，立即撥打電話報警。

▲張姓女子在超商行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警到場後攔下張女，張女坦承有到超商行竊，辯稱是因為錢沒帶夠才會偷竊，員警再進一步查證身分，發現張女同時也是臺灣橋頭地檢署發布的通緝犯，張女得知後淚眼婆娑地辯稱因在外地工作故未收到通知信函。

但這種說法被承辦員警打臉，因為先前欲通知張女到案時，卻不斷被掛電話，現卻在跑來超商行竊，根本是推託之詞，儘管張女不斷裝可憐，員警也只能依法辦理，現場告知張女相關權利後將其帶返所偵詢，竊盜犯行依竊盜罪函送偵辦，另通緝部分則解送橋頭地檢歸案。