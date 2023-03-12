只能口交...正妹遭硬上逃回PUB爆哭　猴急調酒師下場曝　

▲高雄男在PUB結識一名辣妹後，到附近巷弄內激戰遭提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名調酒師阿明（化名）在PUB認識正妹小琳（化名）後，隨即相約在外面「野戰」，阿明見小琳願意替其口交，以為能夠更進一步發生關係，脫掉衣物後要硬上，小琳雖表明不願意，但仍遭性侵得逞。法院依強制性交罪，判阿明3年2月，阿明不服上訴否認性侵，高雄高分院駁回維持原判。

判決書提到，2020年8月7日凌晨，阿明在PUB裡面搭訕一名正妹小琳，酒精催化下，阿明先是帶小琳到外面騎樓激情擁吻、愛撫，之後又轉往附近巷口繼續。

阿明見到小琳願意為其口交，以為能夠開始「做愛做的事」，小琳這時卻表示拒絕，準備離開現場，阿明竟阻止對方離去，強行褪去小琳的連身洋裝與內衣褲後性侵得逞。事後小琳崩潰哭著跑回PUB，友人見其衣衫不整，著急詢問到底發生什麼事，小琳才說出遭到性侵一事，PUB員工得知後也報警處理。

阿明接受偵訊時，否認強制性交犯行，強調兩人雖有親密的肢體接觸，但沒有發生關係，自己也沒有強迫小琳留下。不過，小琳除了在會陰部有2公分的撕裂傷外，在法院審理時表示，自己精神方面出了問題，服藥時間將近1年，也開始變得害怕與異性四目交接。

法院一、二審皆依強制性交罪，判阿明3年2月。阿明不服上訴，提出台灣外傷醫學會函文稱稱「只要足夠的力量施於皮膚或黏膜表面即可以形成撕裂傷」、「性行為、他人外力拉扯、多次摩擦、較鋒利指甲等皆有可能」等，否認強制性交指控。

高雄高分院認為，阿明提出的事證，不足令院方產生合理懷疑，進而動搖原確定判決所認定之強制性交之犯罪事實，於是駁回請求，阿明若不接受仍可提出抗告。