2024立委提名有望藍白合？　朱立倫鬆口：部份地區一定有考量

▲朱立倫受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（12）早前往國父紀念館，就總理孫中山逝世98周年紀念日向其銅像獻花致敬，會後接受媒體聯訪。針對「藍白合」議題，朱立倫首先重申，單靠國民黨的力量是不可能贏，所以要團結一切可以團結的力量，因此在部分地區的立委提名，一定會有藍白合的考量，互相尊重、整合團結。

朱立倫今早前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬，被媒體問到「藍白合」，朱首先重申，單靠國民黨的力量是不可能贏的，所以要團結一切可以團結的力量，包括原來支持藍色的、白色的，各種「非綠的力量」，都希望團結在一起。

朱立倫也說，每個政黨有其想法及策略，國民黨都先予以尊重，但是最後一定要團結在一起，為了中華民國好，為了台灣好，讓民眾過好日子，希望大家一起來努力。

媒體進一步提問，在立委提名方面，是否有望藍白合？朱立倫對此表示，國民黨有自身規章制度，現在正進行相關提名作業，但總是在部分地區，一定會有這樣（藍白合）的考量，一定會互相尊重，再來整合團結在一起。

對於總統大選的時程何時出爐，以及要採行徵召還是初選？朱立倫表示，國民黨不會躁進，也絕對不會拖，一定會在最適當的時程提出國民黨最強的候選人；而目前也正在努力徵詢縣市長、立院黨團和意見領袖，凝聚大家共識。

朱立倫也說，自己前2天拜會前主席吳伯雄，態度就是堅持無私無我的精神，才能夠在2008年協助國民黨重返執政；所以國民黨現在一定要團結一切可以團結的力量，無私無我、放下自我。朱強調，他自己也會堅持這樣的態度，才能夠讓國民黨團結勝選。