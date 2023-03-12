2024總統戰役-1？　吳子嘉斷言藍營「這人」不會選

▲吳子嘉斷言，朱立倫不會參戰2024總統大選。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨將啟動2024總統大選提名作業，黨主席朱立倫日前在中常會上提及，2024年總統選舉提名要徵詢各縣長建議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中斷言，朱立倫本人絕對不會參選。

吳子嘉表示，國民黨目前看起來有三個候選人，一個是朱立倫，另一個是新北市長侯友宜，最後一個是鴻海創辦人郭台銘，但他斷言「請大家放心一件事，朱立倫不會選」，未來《美麗島電子報》的民調也會把朱立倫拿掉，他直言，2024總統選戰與朱立倫無關，朱立倫絕對不會參選。

吳子嘉指出，假設國民黨2024敗選了，國民黨內就沒有人可以挑戰朱立倫了，反而對朱立倫有利。他強調，這次總統大選國民黨不管派出誰，跟民進黨都是五五波，因為民進黨潛在候選人副總統賴清德「不是軟的」，他舉例，賴清德不是錢衛福部長陳時中，也不是前新竹市長林智堅，賴清德很硬、不好打，且賴清德目前越來越好，國民黨情勢越來越壞，所以朱立倫的幕僚很清楚這是一場硬仗，會叫朱立倫「不要打，讓他們去打。」他直言，國民黨若選輸了，四年後還有誰？只剩朱立倫一個人。