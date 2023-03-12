　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024總統戰役-1？　吳子嘉斷言朱立倫不會選

▲朱立倫智庫受訪。（圖／國民黨提供）

▲吳子嘉斷言，朱立倫不會參戰2024總統大選。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨將啟動2024總統大選提名作業，黨主席朱立倫日前在中常會上提及，2024年總統選舉提名要徵詢各縣長建議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中斷言，朱立倫本人絕對不會參選。

吳子嘉表示，國民黨目前看起來有三個候選人，一個是朱立倫，另一個是新北市長侯友宜，最後一個是鴻海創辦人郭台銘，但他斷言「請大家放心一件事，朱立倫不會選」，未來《美麗島電子報》的民調也會把朱立倫拿掉，他直言，2024總統選戰與朱立倫無關，朱立倫絕對不會參選。

吳子嘉指出，假設國民黨2024敗選了，國民黨內就沒有人可以挑戰朱立倫了，反而對朱立倫有利。他強調，這次總統大選國民黨不管派出誰，跟民進黨都是五五波，因為民進黨潛在候選人副總統賴清德「不是軟的」，他舉例，賴清德不是錢衛福部長陳時中，也不是前新竹市長林智堅，賴清德很硬、不好打，且賴清德目前越來越好，國民黨情勢越來越壞，所以朱立倫的幕僚很清楚這是一場硬仗，會叫朱立倫「不要打，讓他們去打。」他直言，國民黨若選輸了，四年後還有誰？只剩朱立倫一個人。

ET快訊
快訊／裁判檢查古巴投手手套！　突換投退場
「晚接午真的很硬！」古巴6比0暫領先　球迷看急了
陳仕朋只投1.1局失5分退場　中華隊牛棚要爭氣
快訊／美國6比2擊敗英國　奪小組賽首勝
快訊／古巴又轟全壘打！　6:0領先中華
快訊／古巴又得分！　5:0領先中華
快訊／陳傑憲二壘滾地球雙殺！王柏融遭三振　古巴4比0領先
快訊／開局被轟全壘打！　中華隊0:4落後古巴
快訊／路面地裂下陷！　水管爆裂噴3層樓高
快訊／中華隊首局攻上得點圈　張育成、吳念庭遭三振

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民權大橋改建！北水處採日本這招　讓內湖5萬用戶「免停水2天」

藍宮鬥劇又開播？　柯志恩稱侯友宜為「男1號」：歲月不可能靜好

第五度參戰總統？　宋楚瑜稱「年齡不是問題」：看我像老頭嗎

金門上兵「游到大陸」？　昔任排長想起林毅夫：被整得很慘

邱國正稱依「美國法律」研議彈藥置台　高金素梅怒轟：喪權辱國！

侯友宜狂嗑古巴三明治　助攻中華隊祭品文來了！

朱立倫確定不角逐2024總統？　洪孟楷：總教練就是負責調兵遣將

陳建仁讚陳吉仲做得很好　王鴻薇列「這些事」狠打臉

2024總統戰役-1？　吳子嘉斷言藍營「這人」不會選

二膽兵失聯案陸迄今未發表聲明　專家：中共正評估如何跟台北博弈

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

民權大橋改建！北水處採日本這招　讓內湖5萬用戶「免停水2天」

藍宮鬥劇又開播？　柯志恩稱侯友宜為「男1號」：歲月不可能靜好

第五度參戰總統？　宋楚瑜稱「年齡不是問題」：看我像老頭嗎

金門上兵「游到大陸」？　昔任排長想起林毅夫：被整得很慘

邱國正稱依「美國法律」研議彈藥置台　高金素梅怒轟：喪權辱國！

侯友宜狂嗑古巴三明治　助攻中華隊祭品文來了！

朱立倫確定不角逐2024總統？　洪孟楷：總教練就是負責調兵遣將

陳建仁讚陳吉仲做得很好　王鴻薇列「這些事」狠打臉

2024總統戰役-1？　吳子嘉斷言藍營「這人」不會選

二膽兵失聯案陸迄今未發表聲明　專家：中共正評估如何跟台北博弈

深白色唱一半...債主突現身台上！　主唱認：己經欠5年了

古巴領先6分…冥燈鳳梨認了「重注下中華隊讓分」！　千人氣炸：你賣擱母

民權大橋改建！北水處採日本這招　讓內湖5萬用戶「免停水2天」

餐飲集團砸租金3千萬卡位水湳　200坪燒肉店先開張

慶中華隊二連勝　高虹安發200份雞排：預祝啃「古」成功

怎麼回事？主審關切古巴先發投手　3局突然因傷退場

坐公車喜歡前中後？一個習慣察覺你是否有隱藏「依賴型人格」

發燒前10一排WBC　35萬YTR「擠進3片」！網驚：沒幾人辦得到

「晚接午真的很硬！」古巴6比0暫領先　球迷看急了：他們投手好強

應采兒小兒子Hoho長髮綁高馬尾！　網憂心「把兒子當女兒養」挖背後原因

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

政治熱門新聞

金門上兵獲救地點很詭異？陳玉珍曝內幕

蔣萬安祭品文來了！　「中華隊贏古巴我就發放500份雞排」

最新民調！「賴鄭配」勝過「郭柯配」　國民黨「侯朱配」墊底

總統蔡英文臉書「恭喜台灣隊第二勝」

中華隊力壓荷蘭搶勝　陳建仁「敬禮」致敬選手

台北市議員詹為元昨天結婚了　新婚妻陳姿吟為旅遊資深記者

向「台中囡仔」張育成敬禮　盧秀燕憶兩人見面嗨喊：中華隊加油！

軍紀問題連環爆！李彥秀：國軍怎麼了？

台灣中午戰古巴　賴清德聽到「這句話」笑開懷

金門二膽上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷：不會！

美媒體人稱台灣快成太平洋的烏克蘭　國防部：編造內容粗陋不堪

憶311地震12週年！　台日交流協會致謝：有台灣當鄰居很幸福

2024總統戰役-1？　吳子嘉斷言藍營「這人」不會選

藍民代兌現550份雞排祭品文　徐弘庭加碼：明在南港發500杯珍奶

更多熱門

相關新聞

柯文哲談「藍白合」：DNA實在差太多

柯文哲談「藍白合」：DNA實在差太多

面對2024總統大選，國民黨副主席連勝文9日表示，自己是國民黨內對民眾黨主席柯文哲「最有意見的人」，不過若為了國民黨，即便對柯再有意見，都願意與對方合作。柯文哲12日回應，自己對於連勝文的視野格局表示肯定，但面對藍白合作問題，「到底現在誰是藍，我都搞不清楚了。」

2024立委提名　國民黨不排除「部分地區藍白合」

2024立委提名　國民黨不排除「部分地區藍白合」

不想把自己納2024民調？　朱立倫：做球給主要侯選人

不想把自己納2024民調？　朱立倫：做球給主要侯選人

才為金門兵忙到入夜　陳玉珍今早6點又接鄉親電話：真的辛苦

才為金門兵忙到入夜　陳玉珍今早6點又接鄉親電話：真的辛苦

藍民代兌現550份雞排祭品文　徐弘庭加碼：明在南港發500杯珍奶

藍民代兌現550份雞排祭品文　徐弘庭加碼：明在南港發500杯珍奶

關鍵字：

國民黨總統選舉朱立倫吳子嘉

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

台美混血大物獲8年34億合約

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

中華換投挨轟　古巴暫時6比0領先

抗荷成功　大聯盟記者：最大冷門

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

中華隊今戰古巴　前中職名將點出1隱憂

經典賽奪勝「啦啦隊場邊偷爆哭」！感人畫面全被拍

張育成被封「國防部長」！軍聞社不忍發文了

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面