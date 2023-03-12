第五度參戰總統？　宋楚瑜稱「年齡不是問題」：看我像老頭嗎

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

親民黨主席宋楚瑜今（12）日赴國父紀念館紀念孫中山逝世98週年，被媒體問到會否參與2024總統大選？高齡80歲的他，直言最重要是對於國家社會的責任，只要信心與青春同在，「年齡不是問題！」他並現場大秀武打動作，問在場眾人說，「我的信心還不錯吧，我像個老頭嗎？」一旁的支持者更高呼「支持宋主席！」

宋楚瑜今天出席紀念國父孫中山逝世98週年，他表示，現在要支持的政黨，是真正可以帶領全台民眾走向自由開放，讓每一個鄉親享受到自由民主生活的政黨。他並重申日前所提出的「3個找回」，第一是「找回台灣人對政府的信任」；第二是「找回台灣人對台灣的信心」；第三是「找回對世界形勢變化的務實觀察與因應」。

宋楚瑜強調，「各位看看我這個80、81歲的人，講話都還有聲音，因為替人民講話，聲音要氣壯山河。為台灣人民發聲，更要氣壯山河！」他也說，只要有信心，就不會覺得台灣被人家糟蹋掉；他並呼籲在場支持者一起加油，好好照顧每一個鄉親。

媒體詢問，新北市長侯友宜是否適合擔任總統？宋楚瑜對此表示，如果當初 2000年大家選他當總統，台灣會變成現在這樣嗎，「所以我不必再怨嘆，我盡了我的努力」。宋並重申「3個找回」，呼籲所有來跟他交談的政治人物，只要把剛剛講的重點好好做好，就一定會得到人民支持；而他自己現在要努力的，就是持續大聲疾呼，找回在台灣奮鬥的目標和理想，落實孫中山主權在民的理念。

媒體進一步詢問，是否有意參與2024總統大選？宋楚瑜語帶玄機地說，最重要的是對於國家社會的責任，只要信心與青春同在，「年齡不是問題」。他接著大秀武打動作，「看看我的信心還不錯吧！你看看我80幾歲的人，這像個老頭嗎？可不可以啊！」只聽在場支持者全都高喊，「可以！」

宋楚瑜也說，他好久沒上電視，有人說他生病了，但他其實不是生病，而是台灣不能生病。據公開紀錄，宋楚瑜於2000年首度參選總統，2004年則參選副總統，2012年他再次參選總統，2016年3度參選總統，2020年4度參選總統，設若他2024又再參戰，將會是第5度參選總統。

至於「藍白合」能否贏得2024大選？宋楚瑜表示，重點不是誰贏誰，反而大家都沒強調，贏了要做什麼？他直言，這才是老百姓最掛念的事情，否則每個人都說要重新執政，但卻沒有好好把人民的期待與希望做好。他說，他不要批評，而是要規勸和期勉，大家一起守護我們多少年來的成果，一起遵守孫中山先生的遺訓。