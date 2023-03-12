涉洗錢「230萬可擺平」　台南老夫妻搭高鐵北上面交…板橋警阻詐

記者陳以昇／新北報導

台南市一對老夫妻日前接到一名自稱警官的電話，因涉及洗錢防制法，要將2夫妻名下財產凍結，再謊稱「只要230萬元就可以處理案件」，要他們按指示北上到新莊區合作社用房產抵押借款230萬元，翌日貸款下來，2人再搭高鐵北上交付款項時，遇到板橋分局員警關切，才驚覺遇到詐團，最後兒子北上帶回2老回台南。

▲板橋警巡邏時看到老夫妻緊張地在接詐團電話 。（圖／記者陳以昇翻攝）

9日下午5時許，板橋警分局板橋派出所警員詹燿鴻在火車站執勤，見72歲陳男及60歲黃女兩夫妻，神情緊張在將電話，於是上前詢問關切，一開始不願說出原由，僅說來台北領錢，員警聽到驚覺不單純，黃婦進一步從背包拿出存摺、提款卡及印鑑後，表示依照指示要領錢交付給一名警官。

▼員警關切了解後，告知他們遇到詐騙集團 。（圖／記者陳以昇翻攝）

詹姓員警聽到後更加確定老夫妻遇到詐騙集團，於是將他們帶回派出所；2夫妻聽完員警解釋才恍然大悟，表示上個月（2月）24日接到一名自稱刑事局陳警官電話，因涉及洗錢防制案件，要將夫妻名下動產及不動產凍結，還會有牢獄之災後，連續好幾天一直接到警官電話，內心壓力相當沉重，還表明銀行沒什麼錢，只有一個不動產。

10天後，6日當天又接到陳警官電話，表示「已跟法院高層說好，只要給230萬就能將案件處理掉」，隨即要他們帶著房產相關證件，搭車到新莊區一家信用合作社，用房產抵押借款230萬，2人照辦後返回台南等候消息。

翌日合作社通知貸款過件，9日下午2夫妻又帶著存摺、提款卡及印鑑，搭著高鐵到板橋車站，依指示先到郵局領取80萬做為前期疏通費用，幸好郵局當時現金不夠，再依指示準備搭車到北市辦理，隨即遇到詹姓員警關切，才沒被詐騙，最後警方通知兒子北上將2老帶回。

▼警方通知兒子北上帶回2夫妻 。（圖／記者陳以昇翻攝）