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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍宮鬥劇又開播？　柯志恩稱侯友宜為「男1號」：歲月不可能靜好

▲▼國民黨全代會,侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜的高民調，讓他成為藍營2024候選人呼聲最高的選項。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選各黨派推出的人選備受討論，民眾黨主席柯文哲枕戈待旦，隨時做好準備，民進黨賴清德則定於一尊；國民黨候選人則尚未底定，新北市長侯友宜呼聲高、鴻海集團創辦人郭台銘則有意爭取。國民黨智庫執行長柯志恩今（12）日表示，外界把國民黨當成宮鬥劇在看，被點名的幾位要角，一定要被演成誰卡誰，而侯友宜民調最高，絕對是政治劇的男1號；但柯也說，不按現有劇本演出的，才會是好局。

「政治人物可以不用按照政治劇本演出！」柯志恩今日上午透過臉書表示，台灣的政論節目很多，為了讓名嘴每天都有話題，所以就像八點檔連續劇，一條基本的主線外，要加入很多的插曲情節，且劇本的走法要符合大部分觀眾的認知模式，這樣大家才不用花太多腦力的往下看下去。

柯志恩說，目前主線發展到「民進黨已定於一尊，國民黨還在亂」，即使她個人還算與「層峰」有所接觸，從來沒覺得亂，但這實在太不符合外界對國民黨的「期待」，因此目前劇本仍朝「宮鬥」方向走。

不過，柯志恩也直言，被點名的幾位要角，一定要被演成誰卡誰，誰仍不死心，仍在伺機而動，「說的好像只要拿到國民黨候選人資格，就可長驅入總統府，所以每個人都想爭得那張入場卷似的，講白話一點，侯友宜民調最高，絕對是政治劇的男1號」，但從沒公開表態過，他有他做事的節奏，但選民等不了，政治評論員等不了，「叫他選，還要快點出來選，不符合這個時程就開始臆測，主配角都被攪和下去罵，愈罵愈亂，符合所設定劇本的演出。

柯志恩也為國民黨黨主席朱立倫說話，她提到，主席已公開講他會是無私無的總教練，可惜講了800遍還是有人不相信，因為這不符合他劇本被設定的角色，如果他真的機關算盡，讓自己拿到候選資格，下場會是如何？所有人都可猜到的結局他會不知道？「我不知道的是，已經這麼清楚的事，為何這種劇碼還這麼多人買單！」

柯志恩認強調，國民黨在野之後拿到的都不是好牌，未來出線的人是出來「承擔」不是「承接」的，歲月不可能靜好，所以必須負重前行，「看戲的就多給潛在的候選人好言，不按現有劇本演出的，才會是好局！」

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