讓愛循環！桃園家扶中心表揚　36名資深暨績優志工

▲桃園家扶中心扶幼委員會陳鄭權主委(左四)與委員吳國智(左五)和績優志工。（圖／桃園家扶提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園家扶中心11日於中壢區香江匯，舉行「112年桃園家扶中心志工授證表揚暨感恩餐會」，有145位志工受邀出席，會中表揚36名資深暨績優志工、3名卸任志工隊隊長；該中心表示，去年面對疫情，雖政策鬆綁，但仍日日萬例，家扶志工秉持著服務不間斷的精神，總服務時數達6018小時，令人感佩。

桃園家扶中心表示，112年獲表揚志工名單，分別如下：

1.服務滿10年，計8名：(1)家扶之友會簡永峰、陳俞倩。(2)中壢溫媽媽愛家服務隊葉玉珍、陳桂鳳、宋玉嬌。(3)桃園溫媽媽愛家服務隊顏謀傳。(4)展愛服務隊鍾宛吟、林永璿。

2.服務滿15年，計7名：(1)中壢溫媽媽愛家服務徐婕善。(2)桃園溫媽媽愛家服務隊簡淑華、徐梳瀞、陳乙女、許柄昆。(3)展愛服務隊陳駿宏、阮栢村。

3.服務滿25年，計2名：(1)家扶之友會邱瀅如。(2)中壢溫媽媽愛家服務隊羅妤綺。

4.服務滿30年，計4名：(1)家扶之友會李月春、江宏祥。(2)中壢溫媽媽愛家服務隊賴秀芬、曾照惠。

5.績優志工，計15名：(1)家扶之友會吳連港、許基聰、余寶珍。(2)中壢溫媽媽愛家服務隊彭瑞玉、葉玉珍、鄭麗庭。(3)桃園溫媽媽愛家服務隊顏謀傳、徐梳瀞、章修琪。(4)展愛服務隊楊中文、張秀華、周金賢。(5)大溪志工隊徐凡絜、呂如蘋、江峯賓。

6.卸任隊長，計3名：

(1)家扶之友會卸任陳義權、新任莊晏榕。(2)中壢溫媽媽愛家服務隊卸任賴秀芬、新任許秀嬌。(3)桃園溫媽媽愛家服務隊卸任吳碧珠、新任古今月。

桃園家扶中心長期在地對經濟扶助、兒少保護與寄養服務，提供全面的家庭照顧服務與計畫，除了第一線社工的努力，更有賴志工團隊的支持與協助才能順利執行服務，相當感謝五隊志工夥伴對桃園家扶中心推廣各項扶幼工作不遺餘力，期盼號召更多有志之士加入志工行列，一同和桃園家扶組成愛的傳遞天使帶給孩子無憂的生活。