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桃園機場公司十週年邀「小貴賓」機場一日遊　近距離看飛機起降及候機室導覽共度歡樂午後

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桃園機場公司十週年邀「小貴賓」機場一日遊　近距離看飛機起降及候機室導覽共度歡樂午後（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場公司邀請家扶中心小朋友到機場參加「桃機友你 與愛同行」活動，希望能夠透過實際行動友善鄰里，回饋在地。（圖／桃園機場公司提供）

記者蘇晟彥／桃園報導

星期六的一大早，有一群身穿背心的志工哥哥、姊姊，舉著牌子站在桃園機場第二航廈，等待今天最重要的「小貴賓」蒞臨。這是桃園機場公司為慶祝十週年在11月7日舉辦的公益活動「桃機友你 與愛同行」，邀請桃園地區家扶中心到機場參觀，從機坪巡禮、主題候機室介紹、貴賓室用餐到戶外觀景台欣賞飛機起降，盼透過活動能帶給所有家扶中心孩童充實又開心的機場體驗。

▼志工們一大早就在機場等待小貴賓們的蒞臨。（圖／記者李毓康攝，以下同）

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」。（圖／記者李毓康攝）

活動第一站前往機坪進行巡禮，坐在接駁車上與飛機做「第一次近距離接觸」，難得機會讓大家紛紛比出YA的手勢透過窗戶與飛機合影，小朋友細心聽著導覽人員介紹機坪各項作業，還恰好遇上正準備「偽出國」的蛋黃哥專機起飛，許多孩童興奮神情都難以平復。

結束機坪巡禮後，接著就是到主題候機室參觀，桃園機場將臺灣各地特色融入在設施中，其中「希望平溪候機室」就將天燈、菁桐許願竹佈置其中，讓小朋友隨著許願竹敲擊聲不斷大笑；「海洋風情候機室」也設置體感衝浪板，一聽到導覽大哥哥說可以「玩遊戲」，大家都搶著體驗，張開雙手衝浪破關抵達終點，短短路途中如同環島般體驗臺灣風景，一路上充斥著孩童歡樂的笑聲。

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」,參觀停機坪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」,希望平溪候機室。（圖／記者李毓康攝）

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」,海岸風情候機室。（圖／記者李毓康攝）

經過上午充實的行程，最令人期待的就是午餐啦！活動特定選在今年剛開幕的貴賓室用餐，為了這些小小貴賓，桃園機場公司特別請五星級主廚特製兒童餐，準備小朋友喜歡吃的義大利麵、炸物點心及魔術表演節目。

穿魔術師服裝的大哥哥出現，所有人都乖乖坐好仔細觀看精彩魔術，只見每一個魔術結束時，大家都歪頭不斷尋找到底東西變到哪裡去，表演期間魔術師也邀請小朋友一起到台上「變魔術」，一聽到可以上台所有人都高舉雙手不斷大喊，「選我選我！」，陣陣笑聲從不間斷，替午餐時光劃下最完美句點。

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」,魔術表演。（圖／記者李毓康攝）

▼小孩一看到可愛的桃機十週年糖霜餅乾時，都發出開心的笑聲。

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」。（圖／記者李毓康攝）

▼桃園機場公司特地準備小孩最愛的炸物「薯條雞柳杯」。

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」。（圖／記者李毓康攝）

飽餐一頓後，大家帶著愉悅心情出發到最後一站「戶外觀景台」，去年底才開放的觀景台可說是民眾能夠最近距離觀賞飛機起降的地點，隨著微風及歡笑聲，這次「桃機友你 與愛同行」活動也在這裡正式告一段落，大小朋友都帶著滿滿的回憶及收穫回家。

針對這次活動，桃園家扶中心社工張淑媚表示，家扶中心照顧對象大多是經濟較為弱勢的家庭，提供孩童能夠穩定就學、穩定生活，而平常不會有太多出遊機會的大家，一聽要來機場參觀，報名就十分踴躍，也感謝桃園機場公司舉辦這次活動讓小朋友參加，開闊他們眼界。

桃園機場公司則說，秉持著想要回饋社會的心情，定期會跟在地公益團體合作，這次非常開心家扶中心接受邀請，也希望活動能讓小朋友更加瞭解機場，未來有機會對機場及航空相關領域產生興趣，讓航空人才的培育提早向下扎根。

「出發吧！桃機樂友會」一日遊體驗活動將持續開放報名至12月1日，在不能出國的時期也能體驗「偽出國」行程喔！

►►出發吧！桃機樂友會活動報名網址：https://travel.airview.com.tw/

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」,南側觀景台。（圖／記者李毓康攝）

▼桃園機場南側觀景台展示藝術家余燈銓的「展翼四海行」裝置藝術作品。

▲▼桃機十週年「十年有成 桃機樂友會感恩活動」,南側觀景台。（圖／記者李毓康攝）

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